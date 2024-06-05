Знаки зодіаку і прикраси: кому не можна носити срібло, золото чи різні коштовне каміння

Більшість людей купує прикраси за принципом — якщо подобається, тоді беру. Але такий метод не настільки безпечний, як це може здатися на перший погляд. Прикраси мають особливу енергетику, яка підходить далеко не всім. Вона може як покращити, так і зруйнувати ваше життя.

У ведичній астрології цілий розділ присвячений саме коштовним камінням та прикрасам.

Овен

Найважливіше для Овнів — це бути обережними з будь-яким коштовним камінням зеленого кольору. Тому під час вибору прикрас звертайте увагу на відтінок. Наприклад, навіть сапфіри чи гранати часто мають зеленуватий підтон. А ось прикраси червоного чи бурого кольору підійдуть якнайкраще. Тому варто придбати сердолік, корал чи яшму. Зверніть увагу на білі, помаранчеві чи жовті мінерали.

Телець

Вам зовсім не підійдуть прикраси рубінового, помаранчевого чи білого відтінку, тому що вони будуть відбирати талан. Особливо слід відмовитися від великих каменів. Придивіться до прозорого каміння — наприклад, діамантів. Якщо кошти не дозволяють, можете звернути увагу на цирконій. Темно-сині та зелені камені вам також ідеально підійдуть. А ще можна носити будь-які вироби з золота.

Близнюки

Опал, місячний камінь та перли — саме ці камені вам слід уникати. Краще відмовитися від срібла, такі прикраси будуть забирати вашу енергію, а натомість не даватимуть нічого. Варто звернути увагу на помаранчеві, жовті та рожеві відтінки каменів. Вони допоможуть підкріпити дух, нададуть сил. Найкраще вам підійдуть такі мінерали як сапфір, топаз, гранат, онікс та смарагд.

Рак

Так як планета-управитель Раків, Місяць, зовсім не має ворогів, то цьому знаку зодіаку підійдуть будь-які прикраси. Але якщо ви шукаєте аксесуар, який буде позитивно на вас впливати, слід звернути увагу на гранат, рубін, перли, місячний камінь, смарагд. Також віддавайте перевагу виробам зі срібла.

Лев

Як не дивно, але Левам краще зовсім прибрати зі своїх скриньок прикраси з цирконієм та діамантами. А ще уникайте лазуритів і сапфірів. Всі ці царські камені Левам зовсім не підходять. Натомість краще купити рубін, цитрин і гранат.

Діва

В срібних прикрасах з місячним каменем, перлами чи опалом Діви точно будуть себе почувати не в своїй тарілці. Ці прикраси крастимуть щастя та відбиратимуть силу. Варто звернути увагу на каміння зеленуватого відтінку, зокрема, смарагд чи онікс. Також Дівам підходять золоті прикраси з прозорими мінералами.

Терези

Терезам слід носити чим побільше золота. А якщо говорити про коштовності, то слід обирати найрозкішніший камінь — діамант. Якщо ви поки не можете собі таке дозволити, придивіться до білих коралів. А ось молочні камені точно зіпсують самопочуття. Краще уникати рубінів, гранатів — вони не зроблять вас щасливими.

Скорпіон

Щоб загасити внутрішню пожежу Скорпіонам потрібно носити прикраси з зеленим камінням (смарагд чи онікс). Можна також придивитися до топазів, сапфірів, яшми і червоного коралу.

Стрілець

Не варто носити золоті прикраси з цирконієм або діамантами, також краще відмовитися від сердоліка, червоної яшми чи червоного коралу. Найкращим варіантом стануть вироби з жовтим сапфіром, топазами, перлами чи місячним каменем. Також слід обирати срібло, а не золото.

Козеріг

Козероги прагнуть носити справжні атрибути влади, а тому їм найкраще підходять золоті прикраси з діамантами, смарагдами чи сапфірами. Слід уникати рубінів, перлів, гранату чи червоного коралу, тому що ці камені не дадуть піднятися кар'єрними сходами.

Водолій

Потрібно бути вкрай обережними з яскравим камінням, наприклад, жовтим, червоним, коричневим чи мінливими відтінками. Ідеальною палітрою є рожеві, сині, зелені та фіолетові камені. Уважніше придивіться до лазуриту, рожевого кварцу, сапфіру, смарагду.

Риби

Краще виключити зі своїх прикрас вироби з зеленим гагатом, оніксом, білими коралами чи діамантами. Слід уникати золота. Ідеальними вважаються жовті коштовності — топаз чи жовтий сапфір. Також можете купувати срібло з молочними або білими мінералами.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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