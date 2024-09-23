Знаки зодіаку, яким відкриті шляхи до інших реальностей: їх називають людьми "нового часу"

Езотерики переконані, що подорожувати в інші буття може кожен, цьому досить легко навчитися.

Астрологи назвали трьох знаків зодіаку, які мають можливість осягнути іншу реальність, їх називають людьми "п’ятого виміру" чи "нового часу".

Рак

Цей знак зодіаку вміє під час медитації відключати свій розум і довірятися енергіям космосу. Спеціалісти з езотерики та кармологи вважають, що саме ці люди наділені здатністю переходити з однієї реальності в іншу. Однак фахівці застерігають від таких одноосібних "подорожей", закликаючи все ж таки мати помічника, який зміг би повернути "мандрівника" назад.

Астрологи пояснюють таку здатність Раків тим, що вони вкрай емоційні та інтуїтивні люди, які тонко відчувають енергії всесвіту і вміють довірятися своїм відчуттям.

Терези

Ці люди мають прекрасно розвинену інтуїцію, яка дозволяє їм заглиблюватися у саму суть речей. І якщо Терези вирішили знайти інший вимір, будьте впевнені, вони це неодмінно зроблять. А яким чином, то вже інше питання.

Вони можуть застосувати для своєї астральної подорожі медитацію, шаманський обряд чи гіпноз, це не має жодного значення. Головне, що Терези побувають в іншій реальності, а потім, можливо, напишуть інструкцію для тих, хто також хоче туди потрапити.

Риби

Цьому знакові зодіаку найпростіше подорожувати в інші реальності. Адже вони по-своєму сприймають цей світ, не так, як інші люди. Рибам не треба докладати жодних зусиль, щоб відчути інше буття, вони інтуїтивно самі знаходять туди купу шляхів.

Риби самі обирають зручний спосіб, за допомогою якого зможуть потрапити до іншої реальності. Тому з них виходять гарні духовні наставники та провідники, які допомагають іншим "подорожувати" в астралі.

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