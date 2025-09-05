ТСН у соціальних мережах

Знаки зодіаку у світі книжок: хто роман, а хто детектив

Відкриваємо цю астрологічну бібліотеку і відразу попереджаємо: деякі книги тут у плямах від кави, на інших сторінки місцями порвані, а одна взагалі постійно зникає з полиці.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Яка ти книга за знаком зодіаку

Яка ти книга за знаком зодіаку / © unsplash.com

Хто з Знаків — легке чтиво біля басейну, а хто — філософський монумент, який можна перечитувати все життя й усе одно не зрозуміти до кінця? Поїхали!

Овен — трилер із стартом на повній швидкості

Овни не люблять чекати. Вже з першої сторінки вони вриваються в дію: кулаки, мотори, крик “Вперед!”. Їхній жанр — екшн із погонями, викликами та ймовірно поламаними дверима. Читати краще стоячи. Або бігом.

Телець — розкішне видання з тисненням

Тяжка книга в твердій палітурці, з ароматом свіжої типографської фарби та стабільністю, від якої тепло на душі. Це може бути сімейна сага або повість про гастрономічні радощі життя. Все впорядковано, затишно, із рецептами й естетичною домашньою атмосферою.

Близнюки — збірка оповідань або жартів

Тільки дочитав третю історію — Близнюки вже почали нову. Сьогодні це роман для підлітків, завтра — пародійна філософія. Їхня книжка ніби розмовляє з тобою: швидко, багато, іноді зовсім не по темі.

Рак — старий щоденник із засушеним квіткою

Роман про почуття, ностальгію, дитинство, запах пирога й те саме літо, яке вже не повернути. Рак — це книга для читання під пледом, що викликає сльози на 147-й сторінці.

Лев — автобіографія з блискучою обкладинкою

Відкриваєш — і відразу пафос, харизма, вау! Лев — це мемуари зірки, де навіть рецепти кави звучать як цитати з кіно. Автор на обкладинці у повний зріст, погляд спрямований прямо на читача. Скромність? Навіщо, якщо ти й є сюжет?

Діва — довідник із примітками

Кожне слово перевірене, кожна нотатка на полях. Це може бути енциклопедія виживання в сучасному світі або детальна інструкція до щастя (якщо дотримуватися пунктів). Складно? Так. Але точно корисно.

Терези — любовний роман із філософією

На перший погляд — про почуття, на другий — про баланс. Терези — історія стосунків, де красиво, трохи сумно і трохи заплутано. Мова витончена, оформлення — шедевр. Такі книги прикрашають полички в Instagram.

Скорпіон — таємничий щоденник із секонд-хенду

Відкриваєш — а там написано “кров’ю”… майже. Скорпіон — це детектив із подвійним дном, де нічого не є тим, чим здається. Чим далі читаєш, тим сильніше хочеться закрити, але не можеш. Захопив.

Стрілець — подорожні нотатки з помилками, але веселі

Пахне піском, замість сторінок — фото, квитки, чужі підписи. Стрілець — дорожній роман, де більше пригод, ніж логіки. Читати в літаку або перед тим, як купити квиток в Індію.

Козеріг — класика на всі часи

Товстий том у твердій палітурці, шрифт дрібний, а думки потужні. Козеріг — роман століття, що входить у шкільну програму. Можливо, спершу нудно, але перечитуєш через роки — і розумієш: геніально.

Водолій — футуристичний експеримент

Слова йдуть по спіралі, розділи — навпаки. Може бути антиутопія, маніфест або книга без сюжету, але з ідеєю. Іноді незрозуміло, часто геніально. Але точно не як у всіх.

Риби — безкінечна поема

Меланхолійна, чарівна, зовсім непрактична. Риби — це ліричний потік свідомості, де пливеш рядками, як рікою. Можна нічого не розуміти, але відчувати все. Сльози дозволені. Бажані.

Можливо, ви зараз тримаєте у руках власну внутрішню книгу. Або купили її, але ще не відкрили, бо боїтеся зрозуміти занадто багато. У будь-якому випадку, у кожного — свій жанр. Головне — не підміняти свою історію чужою анотацією.

