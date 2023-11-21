Ідеальна зачіска для неслухняного волосся: знаменита стрижка «італійка» з усіх боків

Досить часто цю стрижку плутають із каскадом. І це не дивно, оскільки обидві зачіски мають однакові переходи – від короткої верхньої частини до довгої внизу. Однак каскад має більш виражені структурні шари. Тоді як «італійка» має плавні та гармонічні лінії. Ця зачіска особливо допомагає тим жінкам, які мають неслухняне жорстке волосся. Розповідаємо, які форми має ця стрижка, як виглядає на довгому і короткому волоссі, кому підходить, а кому не варто її вибирати.

Особливості стрижки «італійки»

Cтрижка для неслухняного волосся / Фото: pixabay.com

Ця стрижка стала популярною в Італії на початку вісімдесятих років. Зачіска швидко набрала популярності у інших країнах світу і до сьогодні не втрачає своєї актуальності. Умілі стилісти та перукарі роблять її як на середню довжину, так і на коротке волосся.

Головна причина популярності цієї зачіски у тому, що її не потрібно укладати. Це значно полегшує життя тим жінкам, які мають неслухняне волосся. Достатньо просто помити голову і дати волоссю висохнути або скористатися феном.

«Італійка» – вид спереду

Cтрижка для неслухняного волосся / Фото: pixabay.com

Пасма волосся підстригаються у вигляді шапочки – на маківці трохи менше, ніж біля скронь. Кінчики локонів оформлюють у вигляді рваних або філірують. Чубчик стрижуть так само. Шари зачіски змінюються поступово, що надає об’єму тонкому волоссю та форму для неслухняного.

Ракурс збоку

Cтрижка для неслухняного волосся / Фото: pixabay.com

Для того, аби створити гарний силует, майстри філірують бокові пасма. Таким чином зачіска набуває максимального об’єму. Під час укладання волосся потрібно підняти його біля коренів і направити локони до обличчя або в різні боки. Тоді стрижка виглядатиме природньо і невимушено.

«Італійка» - вигляд ззаду

Cтрижка для неслухняного волосся / Фото: pixabay.com

Задній ракурс цієї стрижки робить акцент на густоті волосся. Тому, якщо волосся тонке та рідке, не варто вибирати цю зачіску, не врятує навіть об’ємна маківка. Ідеальним варіантом для цієї стрижки буде густе від природи волосся. Також хвилясті та кучеряві локони стануть шикарною основою для такої зачіски.

Цю стрижку вибирають жіночні та романтичні натури. Вона має приголомшливий вигляд з усіх боків, як на неї не подивитися. Така зачіска зовсім не потребує укладки, її можна також збирати в пучок або хвіст, якщо волосся середньої довжини.

Читайте також:

Тепло і стильно: 5 модних образів із пуховиком, які вам неодмінно захочеться повторити

Як зробити бальзам для губ із копійчаного аптечного засобу: створіть свою колекцію відтінків

Як жінкам 50 років підібрати правильну омолоджувальну зачіску: поставте майстрові ці два запитання