Знайдеться вдома у кожного: як зробити ефективне добриво для саду та городу своїми руками

Натуральні добрива — це не тільки отримання екологічно чистої продукції, а й суттєва економія бюджету.

Дізнайтеся, як можна зробити добрива для саду та городу в домашніх умовах і яким чином їх потім використовувати на своїй ділянці.

Шкаралупа яєць

Яйця / Фото: pixabay.com

Не викидайте шкаралупу від яєць, вона багата корисними речовинами і особливо кальцієм. Шкаралупа ефективно розкисляє землю і допомагає боротися зі шкідниками. Вона ідеально підходить для піщаних ґрунтів. Найефективніше додавати в лунки під час посадки рослин подрібнену шкаралупу, також нею можна мульчувати ґрунт.

Лушпиння від цитрусових фруктів

Настій цитрусових лушпайок, завдяки великій концентрації ефірних олій, ідеально підходить для удобрення ґрунту і боротьби зі шкідниками. Візьміть лушпайки і воду в пропорції 1:1 і відставте їх настоятися на кілька діб, профільтруйте і обприскайте листя рослин і ґрунт під ними. Робіть це рано вранці або після заходу сонця, щоб воно не потрапило на рослини.

Бананова шкірка

Бананова шкірка / Фото: pixabay.com

Бананова шкірка — це органічні відходи, що збагачують ґрунт азотом, магнієм, фосфором, калієм та залізом. Ви можете мульчувати рослини смужками бананової шкірки або приготувати рідке добриво. Для цього наріжте шкірки бананів на невеликі шматочки і замочіть у відрі з водою. Залишіть на кілька днів, потім процідіть рідину та використовуйте її для поливу рослин.

Картопляне лушпиння

Картопляне лушпиння / Фото: pixabay.com

У складі картопляного лушпиння багато калію і йоду. Для використання як добрива їх необхідно висушити, подрібнити, відварити, остудити і полити рослини під корінь.

Гуща від кави

Кавова гуща / Фото: pixabay.com

Гуща від кави ідеально підходить для рослин, які люблять кислий ґрунт. Наприклад, це можуть бути помідори, морква або диня. Додайте 200 г гущі в 10 л води і залиште настоятися на добу. Добриво для поливу рослин, зокрема квітів, готове. Також кавовою гущею можна мульчувати ґрунт. Вона допомагає зберігати вологу і відлякує шкідників.

Молоко

У складі молока дуже багато мінеральних речовин. Воно ідеально підходить для підживлення огірків, а також його використання допомагає при боротьбі з грибковими захворюваннями у рослин. Обприскувати рослини молоком можна з періодичністю три-чотири рази протягом двох тижнів.

Мед

Мед / Фото: Unsplash

Рослини люблять мед. Багатий кальцієм, залізом, фосфором, калієм, цинком та магнієм він рекомендується для підживлення рослин. Розведіть одну-дві столові ложки меду у двох літрах води. Добре перемішайте і використовуйте цей розчин для поливу рослин. Застосовуйте це рідке добриво один раз на два тижні.

Настій із трави

Будь-яку траву з ділянки необхідно замочити у воді на півтора-два тижні. Ємність із замоченою травою потрібно щільно закрити таким чином, щоб кисень у неї не потрапляв. Отримане добриво можна підливати під овочеві культури. Для того щоб розчин перебродив ефективніше, в нього на час відстоювання можна додати будь-який кисломолочний продукт, у якого закінчився термін придатності.

Попіл

Попіл багатий на мікроелементи і має лужну реакцію. Найчастіше його використовують у період передзимового перекопування ґрунту. Також попіл можна додавати до складу субстратів і, разом з ними, в місце посадки рослин.

Дріжджі

Дріжджі / Фото: Pexels

Після дріжджового підживлення рослини всотують корисні речовини з ґрунту та починають активно рости. Це одне з найпростіших та доволі бюджетних добрив, відомих садівникам та городникам.

Важливо використовувати якісні дріжджі, які придатні за строками. Зберігати довго дріжджову суміш не можна, її найкраще використати за день.

Для підживлення розсади вистачить 10 г дріжджів та 1 л води. Розведіть дріжджі в теплій воді. Потім у суміш потрібно додати 2 ст. л. цукру та трохи попелу. Дайте настоятися кілька годин. Потім розведіть суміш у 10 л води і щедро полийте розсаду.

З пресованих дріжджів також можна приготувати підживлення для розсади. Для цього знадобиться 100 г дріжджів та 10 л теплої води. Розчиніть дріжджі та додайте 5 ст. л. цукру. Можна додати трохи попелу. Суміш має настоятися добу в теплому місці.

Потім суміш з пресованих дріжджів можна розбавити водою додатково.

Таке підживлення найкраще підходить для садових та кімнатних рослин. Особливо його рекомендують для розсади помідорів, огірків, перцю, зелені та ягід. Не можна використовувати дріжджове підживлення для цибулі, часнику, картоплі та батату.

Підживлювати таким способом розсаду необхідно тричі:

Підживлення ранньою весною. Підживлення за тиждень до висадки в ґрунт (збільшіть полив на кожну грядку втричі). В процесі росту розсади можна підживити її ще раз. Кількість суміші потрібно збільшити вдвічі від попереднього разу.

Раніше ми писали про добриво з кропиви.

Читайте також: