Знайдіть три відмінності у ванній кімнаті: лише дуже уважні впораються за 30 секунд

Знайдіть три відмінності на малюнку / © Mixnews

Якщо хочеться трохи розім’яти мозок і водночас розважитися, можна вирішити цікаву візуальну головоломку. На перший погляд здається, що обидві картинки однакові, проте серед них заховалися три відмінності, які знайдуть лише найспостережливіші.

Погляньте уважно на дві яскраві картинки внизу. На обох намальована дівчинка після душу, в рожевому рушнику на голові. Біля неї зображена ванна з гумовою качечкою і підлога, трохи мокра після купання. Все начебто однаково, але не поспішайте. Увімкніть уважність, зосередьтеся на деталях — підказки можуть бути у кольорах, формах або навіть дрібних предметах на фоні.

Візуальна головоломка / © Mixnews

Чому такі головоломки корисні для мозку

На перший погляд це просто гра, але вона дійсно розвиває мозок. Регулярні завдання на уважність допомагають:

покращити концентрацію та спостережливість;

прискорити реакцію й мислення;

зняти напругу й перезавантажити свідомість;

потренувати зорову пам’ять.

Відповідь: лише для тих, хто вже спробував вирішити задачу

Візуальна головоломка / © Mixnews