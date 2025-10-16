ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
182
Час на прочитання
1 хв

Знайдіть жабку серед осінніх листочків: лише найуважніші розгадають загадку з першого погляду

Перевірте свою уважність за допомогою візуальної головоломки: потренуйте спостережливість та концентрацію.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Візуальний тест на уважність

Візуальний тест на уважність / © Mixnews

Осінь — час теплих пледів, ароматного чаю з корицею та розсипу яскравих листків. А ще, це ідеальна пора для тренування уважності. На малюнку внизу серед барвистого осіннього килима листя сховалася жабка. І не проста, а така, що зливається з фоном настільки майстерно, що розгледіти її зможуть лише ті, у кого надзвичайно гострий зір і натренована уважність.

Погляньте на картинку і знайдіть жабку, уважно розглянувши деталі — форму, колір та положення.

Візуальний тест на уважність / © Mixnews

Візуальний тест на уважність / © Mixnews

Чому варто розв’язувати такі головоломки

Візуальні завдання тренують мозок і приносять практичну користь.

  • Увага до деталей — покращує здатність помічати дрібні нюанси, що корисно і на роботі, і вдома.

  • Концентрація — навчить фокусуватися й не відволікатися.

  • Зорова пам’ять — активує зорову кору мозку та підвищує швидкість обробки інформації.

  • Медитація без медитації — допомагає мозку відпочити від безперервного потоку думок, знижуючи рівень стресу.

Такі вправи — не просто розвага. Вони тренують навички, корисні в повсякденному житті: від пошуку загублених речей до підвищення уважності за кермом. А ще це весело і стимулює спостережливість.

Підказка, якщо ви не знайшли жабку

Жабка захована в лівому верхньому секторі зображення. Її колір майже ідентичний навколишньому листю, але форма голови та лапки видають хитрунку.

Відповідь на тест / © Mixnews

Відповідь на тест / © Mixnews

Дата публікації
Кількість переглядів
182
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie