Знайома рослина може стати небезпечною для життя: кому не можна пити чай з м'ятою

Чай з м'ятою - улюблений напій мільйонів людей. Ця рослина має приємний аромат, тож її додають до багатьох напоїв по всьому світі. Однак виявляється, що не всім можна вживати м'яту разом з чаєм.

М'ятний чай здається доволі безпечним і корисним напоєм. Однак, попри численні переваги м'яти, існують певні групи людей, для яких вживання цієї рослини може бути небезпечним і викликати негативні наслідки для здоров'я. Тож, перш ніж насолоджуватися смачним та освіжаючим м'ятним чаєм, важливо з'ясувати, чи не належите ви до категорій, кому слід обмежити або повністю відмовитися від споживання цього продукту.

Властивості м'яти

М'ята - багатолітня трав'яниста рослина, яка містить цілий комплекс корисних речовин. Вона багата на ефірні масла, вітаміни С, В1, В2, РР, каротин, мінеральні солі калію, заліза, кальцію, фосфору, магнію.

Настої та відвари з м'яти мають спазмолітичну, знеболювальну й антисептичну дію при головному болю, нервових розладах, невралгіях і запальних процесах. У народній медицині настій листя використовують при застуді, нудоті, болю у шлунку та діареї або ж для поліпшення апетиту.

Чому м'ята корисна

Завдяки своєму унікальному складу, м'ята має багато корисних властивостей:

покращує травлення, допомагає при нудоті, метеоризмі та діареї;

має жарознижуючу, протизапальну та знеболюючу дію;

володіє антисептичними та антиоксидантними властивостями;

сприяє покращенню роботи серцево-судинної системи;

допомагає при головному болю, безсонні та депресії;

покращує роботу дихальної системи, полегшує кашель;

посилює імунітет та сприяє загальному зміцненню організму.

Кому не можна вживати м'яту і пити чай з м'яти

Незважаючи на всі переваги знайомої рослини, є певні категорії людей, для яких вживання м'яти може становити ризик або бути протипоказаним.

Вагітні жінки: м'ята може спричинити скорочення матки, тому вагітним жінкам її слід уникати, особливо в останньому триместрі вагітності.

Люди з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою (ГЕРХ): м'ята має розслаблюючу дію на нижній стравохідний сфінктер, вона може посилити симптоми ГЕРХ, такі як печія, кислотний рефлюкс.

Люди з епілепсією: в м'яті містяться речовини, які можуть спровокувати або посилити епілептичні напади.

Люди зі шкірними захворюваннями: м'ята може викликати алергічні реакції, зокрема висип або свербіж у деяких людей з атопічним дерматитом або іншими шкірними захворюваннями.

Люди зі жовчнокам'яною хворобою: ментол, який входить до складу м'яти, може посилити скорочення жовчного міхура, що може спровокувати напад жовчних коліків.

Також слід обмежити вживання м'яти під час лікування певними медикаментами. Якщо ви маєте якісь хронічні захворювання або приймаєте ліки, перед вживанням м'яти або м'ятного чаю краще проконсультуватися з лікарем.

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