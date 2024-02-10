Знайшли найдешевший спосіб: як повернути до життя кухонні рушники — і не витратити жодної копійки

Кухонні рушники є в кожному домі. Їх використовують для щоденного прибирання і не тільки. Але через це вони швидко забруднюються.

Не потрібно щоразу викидати забруднені кухонні рушники і купувати нові. Існує один спосіб, який допоможе їх реанімувати. При цьому вам не доведеться витратити жодної копійки.

Найскладніше буває вивести масні плями, які вже в'їлися. Навіть після прання на рушниках вони часто залишаються. А часом бувають настільки складними, що доводиться вдаватися до більш кардинальних заходів.

Однак, перед цим спробуйте перевірити цей простий, але дієвий спосіб. Всі інгредієнти у вас є під рукою, а тому вам не доведеться витрачати жодної зайвої копійки з сімейного бюджету.

Вам знадобиться глибока миска, в яку ви можете помістити всі рушники. А також кубики льоду. Просто залийте рушники холодною водою і киньте всередину додатково лід. Замочіть на кілька годин.

Після цього перекладіть рушники у іншу миску з гарячою водою і розчиненим мийним засобом (підійде будь-який для посуду). Потримайте в цій рідині їх ще щонайменше 15 хвилин.

Фахівці стверджують, що крижана вода допоможе позбутися навіть найстійкіших забруднень. Потім всього лише сполосніть рушники і можете знову ними користуватися.

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