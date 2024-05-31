Знають далеко не всі: фахівці розповіли, скільки потрібно обполіскувати посуд від мийних засобів

Далеко не всі українці роблять це правильно. Але слід пам'ятати, що погано змитий мийний засіб потрапляє в організм і може викликати проблеми зі здоров'ям.

Хоча сучасні мийні засоби досить ефективно справляються з брудом та жиром навіть у холодній воді, експерти все ж радять мити тарілки та каструлі у гарячій. Також не варто забувати про ретельно обполіскування посуду, щоб змити всі речовини, які містяться у рідинах для миття.

Обираючи мийний засіб, звертайте особливу увагу на кількість ПАР (поверхнево-активних речовин). У великих концентраціях вони дуже небезпечні. Ідеально, якщо у складі засобу їх не більше 5%. Крім цього в мийному засобі не повинно бути фосфатів, адже вони можуть легко проникнути через шкіру і потрапити в кров, ставши причиною діатезу, дерматиту, алергії, вражень дихальних шляхів, викликати проблеми з метаболізмом.

Коли всі ці речовини потрапляють до організму, то поступово викликають досить сильне отруєння. Саме тому важливо добре змивати мийні засоби з поверхні тарілок та каструль.

Під час миття посуду обов'язково одягайте гумові рукавички. Так ви зможете значно знизити шкідливий вплив речовин. Мийний засіб завжди додавайте на губку, а не на тарілку. Завжди віддавайте перевагу тим рідинам, які містять органічні кислоти, зокрема, оцтова, лимонна, гліколева чи молочна. Вони добре справляються із жиром та брудом, але при цьому менш токсичні.

Що ж до того, скільки часу потрібно обполіскувати посуд від мийного засобу, то тут фахівці впевнені — слід витрачати на кожну посудину не менше 20-30 секунд. Тобто відмивати, як кажуть в народі, до скрипу.

Експерти наголошують, що у крапельках воді на посуді осідають залишки ПАР, що містяться в мийних засобах. Після висихання вони утворюють невидиму нашому оку плівку, яка разом з їжею потім потрапляє до нашого організму. Існує навіть думка, що за рік людина в середньому вживає близько півлітра мийного засобу, якщо погано обполіскує посуд.

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