Зникне навіть найтовстіший шар нальоту: народний засіб для чищення унітазу

Домогтися ідеальної білої поверхні унітазу не так складно, як може здатися на перший погляд. В цьому вам допоможуть перевірені народні засоби.

На YouTube-каналі Dri Pak розповіли, що боротися з жовтим нальотом на унітазі, навіть дуже складним, можна без допомоги хімії. Більше того, ви запросто приготуєте домашній засіб для чищення з того, що є практично в кожному домі.

Візьміть один пакетик лимонної кислоти (20-25 г) і розведіть у 1 склянці теплої води, ретельно перемішайте, щоб крупинки повністю розчинилися. Після цього додайте до розчину 3 ст. ложки будь-якого мийного засобу для посуду. Не забудьте ще додати 1 ст. ложку зубної пасти.

Акуратно перемішайте засіб, щоб всі компоненти розчинилися. Зверніть увагу, що під час цього процесу може піднятися піна, не переживайте, просто зачекайте, щоб вона осіла.

Цей домашній засіб потрібно влити в унітаз та розподілити по всій поверхі всередині за допомогою йоржика. Залишіть розчин приблизно на 1 годину, потім ще раз добре протріть все йоржиком і змийте. Навіть від старого та стійкого нальоту не залишиться й сліду.

Ще один експерт радить використовувати для чищення унітаза соляну кислоту. Однак, тут дуже важливо дотримувати всіх правил безпеки.

Читайте також: