Зниження платежів за електрику: двадцять способів, які допоможуть економити

Платіжки за світло останнім часом дивують багатьох українців своїми розмірами. Але є кілька способів, які допоможуть економити електроенергію.

Необов'язково обмежувати себе в звичному способі життя, щоб знизити витрати на електроенергію. Можна просто навчитися витрачати її ефективніше, запам'ятавши декілька простих правил введення домашнього господарства.

Готуючи їжу на плиті, обирайте правильний розмір камфорки. Тепло використовується найбільш оптимально тоді, коли розмір дна каструлі та комфорки збігаються. Також придивіться до свого посуду. Каструлі з рівним дном та кришкою, яка щільно прилягає, також допомагають економити.

Рекомендується використовувати залишкове тепло від плити чи духовки. Готувати страви краще за невеликої кількості рідини у закритій ємності.

Не забувайте видаляти накип в електрочайнику. Накип відрізняється малою теплопровідністю, тому вода у посуді з накипом нагрівається повільніше, електроенергії витрачається більше.

Кип'ятіть стільки води у чайнику, скільки вам потрібно саме зараз. Якщо ви кожного разу набираєте повний чайник, ви будете витрачати більше електроенергії.

Холодильник і плита — погані сусіди. Через тепловіддавання плити холодильник сильніше нагрівається і споживає більше електроенергії, щоб охолодитися. З цієї ж причини не варто встановлювати холодильник біля батареї опалення чи під прямим сонячним світлом.

Відкривайте морозильне відділення ненадовго та кладіть туди лише добре охолоджені продукти. Якщо там утворюється лід, регулярно її розморожуйте. Товстий шар льоду погіршує охолодження, тому споживання електроенергії збільшується.

Якщо речі лише злегка забруднені, варто вибирати режим прання пральною машиною з низькою температурою та без попереднього прання. Не рекомендовано перевищувати норм максимального завантаження білизни, але й уникайте неповного завантаження: у такому разі перевитрата електроенергії може становити 10-15%, а якщо вибрати неправильний режим прання — до 30%.

Тримайте в чистоті освітлювальні прилади і вікна, адже будь-які забруднення, в тому числі і пил, знижує ефективність освітлення на 10-30%, що сприяє більш ранньому увімкненню штучного світла та збільшує кількість освітлювальних приладів. Також краще застосовувати місцеве освітлення (торшери, бра, настільні лампи), а загальне освітлення знижувати або вимикати.

Не варто залишати освітлення чи електроприлади увімкненими в пустих приміщеннях. Йдучи, завжди гасіть світло.

Дуже важливо вчасно чистити пилозбірник та змінювати фільтрим в пилосмоці. Якщо вони будуть забиті пилом, це ускладнить роботу приладу, зменшить тягу повітря та збільшить енергоспоживання. На прибирання однієї і тієї ж площі знадобиться більше часу.

Завжди налаштовуйте техніку на режим енергозбереження. Наприклад, якщо правильно налаштувати персональний комп'ютер, можна використовувати вдвічі менше електроенергії. Якщо ви не користуєтесь певний час приладами, їх краще взагалі вимикати від мережі.

За можливості замініть "стару" техніку новішою. Сучасні прилади часто обходяться меншою кількістю електроенергії.

Якщо використовувати спеціальні прилади. Наприклад, якщо ви хочете приготувати каву, краще використовувати кавоварку, адже в турці на електроплиті це займе більше часу.

За можливості перейдіть на багатотарифний облік електроенергії, коли споживання електроенергії вночі економніше. Можна використовувати пральну чи посудомийну машину в нічні години.

Використовуйте енергозберігальні лампи. Вони споживають на 80% менше електроенергії, ніж традиційні лампи розжарювання, а ще служать в 8-10 разів довше.

Встановлення автоматичного керування освітленням за допомогою датчиків також може допомогти. Такі системи здатні самостійно вмикати і вимикати освітлення чи навіть змінювати його інтенсивність залежно від вашого бажання за допомогою датчиків, які реагують на світло, рух, звук.

Для заощадження електроенергії також рекомендовано використовувати побутові прилади високого класу енергоефективності (А, А+, А++).

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