Дата публікації
-
Категорія
Різне
Кількість переглядів
- 302
Час на прочитання
- 2 хв
Знову в моді: які стрижки з минулого стануть головними трендами восени та взимку 2025–2026
Новий холодний сезон обіцяє багато цікавих рішень — від сміливих коротких стрижок до романтичних багаторівневих форм. Головними акцентами будуть природність, легкість та індивідуальний стиль.
Світ краси не стоїть на місці, і вже зараз стилісти визначили, які стрижки будуть на піку шаленої популярності восени та взимку 2025–2026. Деякі з них були дуже популярні кілька десятиліть тому, а тепер знову повернулися в моду, але вже в нових варіаціях. Ці зачіски поєднують зручність, жіночність і сучасний шарм, дозволяючи жінкам мати стильний вигляд кожного дня.
Подовжений боб із м’якою текстурою
Боб залишається улюбленцем модниць усього світу, але восени він отримає нове «звучання» — з легкими нерівними зрізами, що створюють ефект динамічності та легкої грайливості. Подовжені пасма такої стрижки м’яко обрамляють обличчя, додаючи образу елегантності й досконалої краси.
Каскад із природними хвилями
Класичний каскад повертається на модний олімп, але тепер без надмірного філірування. Натомість додаються текстура й багатошаровість. Стрижка має максимально природний вигляд і добре поєднується з легкими хвилями, які цього холодного сезону будуть у трендах.
Ультракоротка піксі
Сміливий вибір для тих, хто любить виділятися і хоче кардинально змінити образ. У новому сезоні піксі буде поєднувати асиметричні зрізи та об’єм на маківці. Така стрижка має молодіжний вигляд і пасує до будь-якого стилю одягу. Однак жінкам з круглою чи квадратною формою обличчя не варто вибирати таку зачіску, адже вона може додати зайвої повноти.
Подовжене каре з чубчиком
Каре не здає своїх позицій уже багато десятиліть. Цього разу акцент робиться на густому прямому чи косому чубчику. Поєднання чітких ліній і м’яких зрізів робить стрижку універсальною, вона пасуватиме як до офісного чи повсякденного аутфіту, так і до вечірнього образу.
«Італійка» в сучасному стилі
Ця багаторівнева стрижка, яка колись була дуже популярною в усьому світі, знову повертається в моду. Її особливість у сучасній варіації — це плавні переходи, що додають волоссю динаміки, легкості та екстраординарного об’єму.
Натуральна довжина з легким філіруванням
Для тих, хто не хоче розлучатися з довгим волоссям, стилісти радять мінімальні зміни. Можна зробити по довжині своїх локонів легке філірування для створення руху та природного об’єму. Головний акцент має бути на доглянутості та природному блиску волосся.