Дата публікації
Знову в моді: які стрижки з минулого стануть головними трендами восени та взимку 2025–2026

Новий холодний сезон обіцяє багато цікавих рішень — від сміливих коротких стрижок до романтичних багаторівневих форм. Головними акцентами будуть природність, легкість та індивідуальний стиль.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Які трендові стрижки цієї осені-зими

Які трендові стрижки цієї осені-зими / © www.freepik.com/free-photo

Світ краси не стоїть на місці, і вже зараз стилісти визначили, які стрижки будуть на піку шаленої популярності восени та взимку 2025–2026. Деякі з них були дуже популярні кілька десятиліть тому, а тепер знову повернулися в моду, але вже в нових варіаціях. Ці зачіски поєднують зручність, жіночність і сучасний шарм, дозволяючи жінкам мати стильний вигляд кожного дня.

Подовжений боб із м’якою текстурою

Які трендові стрижки цієї осені-зими / © Фото з відкритих джерел

Боб залишається улюбленцем модниць усього світу, але восени він отримає нове «звучання» — з легкими нерівними зрізами, що створюють ефект динамічності та легкої грайливості. Подовжені пасма такої стрижки м’яко обрамляють обличчя, додаючи образу елегантності й досконалої краси.

Каскад із природними хвилями

Які трендові стрижки цієї осені-зими

Класичний каскад повертається на модний олімп, але тепер без надмірного філірування. Натомість додаються текстура й багатошаровість. Стрижка має максимально природний вигляд і добре поєднується з легкими хвилями, які цього холодного сезону будуть у трендах.

Ультракоротка піксі

Які трендові стрижки цієї осені-зими / © Mixnews

Сміливий вибір для тих, хто любить виділятися і хоче кардинально змінити образ. У новому сезоні піксі буде поєднувати асиметричні зрізи та об’єм на маківці. Така стрижка має молодіжний вигляд і пасує до будь-якого стилю одягу. Однак жінкам з круглою чи квадратною формою обличчя не варто вибирати таку зачіску, адже вона може додати зайвої повноти.

Подовжене каре з чубчиком

Які трендові стрижки цієї осені-зими / © Mixnews

Каре не здає своїх позицій уже багато десятиліть. Цього разу акцент робиться на густому прямому чи косому чубчику. Поєднання чітких ліній і м’яких зрізів робить стрижку універсальною, вона пасуватиме як до офісного чи повсякденного аутфіту, так і до вечірнього образу.

«Італійка» в сучасному стилі

Які трендові стрижки цієї осені-зими

Ця багаторівнева стрижка, яка колись була дуже популярною в усьому світі, знову повертається в моду. Її особливість у сучасній варіації — це плавні переходи, що додають волоссю динаміки, легкості та екстраординарного об’єму.

Натуральна довжина з легким філіруванням

Які трендові стрижки цієї осені-зими / © Фото з відкритих джерел

Для тих, хто не хоче розлучатися з довгим волоссям, стилісти радять мінімальні зміни. Можна зробити по довжині своїх локонів легке філірування для створення руху та природного об’єму. Головний акцент має бути на доглянутості та природному блиску волосся.

