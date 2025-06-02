Знову в моді: влітку 2025 року всі стильні дівчата носитимуть ці джинси з початку 2000-х років

Які джинси в моді 2025 року / © unsplash.com

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Джинси можна носити як на вечірку, якщо поєднати їх з яскравим топом, так і на романтичне побачення, якщо додати ніжну блузу. Існує безліч варіантів деніму, але один буде особливо актуальним цього літа. Йдеться про буткат (bootcut).

Цей крій оживив відомий американський репер Кендрик Ламар, який виступив під час перерви Супербоула у джинсах бренду Celine.

Джинси буткати з лінійки Levi’s / © Фото з відкритих джерел

Цікаво, що такий фасон вперше з’явився далеко не на початку 2000-х, а в 1970-х роках. Головною особливістю джинсів буткат можна назвати той факт, що вони дещо розширюються від колін, але не так сильно, як класичний кльош.

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Такий фасон витягує силует, додає стрункості, а тому пасує практично всім. Але надзвичайно важливо правильно підібрати довжину штанин: вона повинна досягати взуття, проте не тягнутися по підлозі.

Обираючи колір, завжди ставте на класику. Чорний, синій, блакитний чи білий відтінки найкраще поєднуються з будь-якими іншими предметами гардеробу. Їх можна носити в залежності від настрою і події.