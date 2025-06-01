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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Зникають неповторні птахи Гаваїв: чому в цьому винні комарі

Попри зусилля науковців і програми збереження, птахи стрімко зникають з екосистеми острова.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Гаваї

Гаваї / © Bodo Travel

На Гаваях — тиха, але критична екологічна криза. Два унікальні види співочих птахів — акікікі та акекеє, що мешкають лише на острові Кауаї, опинилися на межі зникнення. За останні 20 років їхня популяція скоротилася більш ніж на 99%.

Про це повідомляє IFLScience з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Current Biology.

Головною причиною різкого скорочення чисельності науковці називають саме пташину малярію. Інші загрози — знищення природного середовища та поява хижаків — відомі давно, однак саме хвороба призвела до катастрофічного зниження популяції.

«Це ще один сумний приклад того, як глобальні зміни завдають непоправної шкоди локальним екосистемам», — зазначають дослідники.

Попри критичну ситуацію, вчені виявили, що обидва види все ще зберігають відносно високий рівень генетичної різноманітності. Але при такій малій кількості особин це, навпаки, стає проблемою: через інбридинг накопичуються шкідливі мутації, що знижують виживаність навіть неінфікованих птахів.

Зусилля з порятунку птахів зосереджені на знищенні популяцій комарів — переносників малярії. Випускають стерильних самців, заражених бактерією Wolbachia, аби зірвати природне розмноження комах.

Також ведуться програми розведення в неволі, хоча, наприклад, акекеє дуже важко розмножується через специфічну соціальну поведінку.

Геномне дослідження дозволяє ефективніше підбирати пари для спарювання, знижуючи ризик спадкових хвороб.

Нагадаємо, раніше ми писали про ріднісного птаха — Гоацина. Це один із найзагадковіших птахів планети. Він поєднує в собі доісторичні риси, як-от кігті на крилах у дитинчат, з винятково незвичним способом травлення, який перетворює його на єдиного у світі «смердючого птаха». І донині вчені не можуть точно визначити, до якої групи пернатих він належить.

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