Зниклі шкарпетки та неприємні запахи під час прання: чому це трапляється та як уникнути

Прання одягу має на меті зробити речі чистими, свіжими та приємними на дотик. Проте не завжди все виходить так, як очікувалося. Одяг може залишатися з плямами або неприємним запахом, мати дивну текстуру, а деякі предмети, наприклад шкарпетки, зникати. Такі ситуації трапляються з кожним, навіть із досвідченими людьми, які часто займаються пранням.

Про це пише видання The Washington Post.

Розглянемо сім найбільш поширених проблем при пранні, їхні причини та способи вирішення.

Ворс на одязі після прання

Ця проблема може виникати через забуті серветки у кишенях або забруднений фільтр пральної машини. Перед пранням слід перевіряти кишені та видаляти серветки, а також очищати фільтр пральної машини після кожного використання. У сушарках також рекомендується регулярно чистити екран від ворсу, щоб він не прилипав до одягу під час сушіння.

Ще одна причина появи ворсу — змішування тканин, що линяють (махрові рушники, фліс, фланель, шеніль), із тканинами, які притягують ворс (поліестер, нейлон, мікрофібра, темна бавовна). Рішення полягає в тому, щоб прати ці тканини окремо.

Неприємний запах одягу після прання

Запах може вказувати на наявність плісняви або грибка у пральній машині. Накопичення залишків миючих засобів разом із вологою створює сприятливі умови для розвитку бактерій і плісняви, що викликає кислий чи затхлий запах. Для усунення цього експерти радять один раз на місяць запускати цикл прання з гарячою водою та двома склянками білого оцту, а потім повторити цикл з ½ склянки соди, додаючи її безпосередньо в барабан.

Якщо мокрий одяг залишати у пральній машині надовго, запах також може виникнути. Тому після завершення прання речі потрібно виймати одразу, а дверцята машини залишати відкритими для провітрювання.

Таємничі дірки у футболках та іншому одязі

Дірки, зачепи та розриви можуть виникати через незастебнуті блискавки, ґудзики, пряжки чи гачки. Щоб уникнути цього, перед пранням необхідно застібати всі блискавки, ґудзики та пряжки, а синтетичні тканини прати вивернутими навиворіт. Для особливо делікатних тканин рекомендується використовувати сітчасті мішки для прання та обирати делікатний режим без грубих предметів.

Зникнення шкарпеток

Шкарпетки можуть застрягати між іншими речами або під гумовим ущільнювачем у фронтальних машинах, а також під центровим обертовим елементом у верхніх машинах. Для запобігання цьому радять використовувати спеціальні сітчасті мішки для прання шкарпеток.

Жорсткість тканини після прання

Залишки прального засобу у поєднанні з жорсткою водою можуть робити тканину грубою. Щоб пом’якшити одяг, його можна замочити на 30 хвилин у розчині теплої води та білого оцту, а потім прополоскати або провести додатковий цикл полоскання.

Плями та розводи на темному одязі

Білі плями або розводи на темних чи яскравих тканинах часто з’являються через нерозчинені пральні порошки або взаємодію мінералів жорсткої води з миючим засобом. Для запобігання цьому слід додавати пральний засіб у барабан перед одягом та дотримуватися рекомендованого дозування. У випадку появи плям речі можна замочити у розчині теплої води з оцтом, а потім ретельно прополоскати.

Залишковий запах у спортивного одягу

Спортивний одяг із синтетичних тканин (поліестер, нейлон, спандекс) може зберігати запах поту навіть після прання через бактерії та залишки шкіри. Експерти радять замочувати речі на 30 хвилин у розчині оцту з холодною водою, потім прати з ферментованим миючим засобом. Якщо запах зберігається локально, наприклад у пахвовій зоні, його можна усунути, обприскавши місце горілкою та давши висохнути на повітрі — повторне прання не потрібне.

