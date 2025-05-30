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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
148
Час на прочитання
2 хв

Жодного колорадського жука на городі упродовж кількох років: як надовго позбутися шкідників

Колорадські жуки облітатимуть вашу земельну ділянку десятою дорогою. І для цього не треба купувати якихось дорогих і небезпечних хімічних засобів.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як надовго позбутися колорадських жуків

Як надовго позбутися колорадських жуків / © Pexels

Ці жуки — справжня халепа для кожного городника, адже вони можуть згубити овочеві культури буквально за одну ніч. Однак досвідчені господарі поділилися своїми методами боротьби з цими ненажерливими шкідниками. Розповідаємо, як позбутися колорадського жука на городі за допомогою підручних засобів.

Як надовго позбутися шкідників за допомогою народних методів

Ці прості дії, якщо виконувати їх регулярно та в комплексі, дають чудовий результат: город залишається чистим упродовж кількох років без єдиного жука.

  1. Настій із лушпиння цибулі та часнику. Якщо у вас є лушпиння цибулі, яке ви сумлінно збирали упродовж зими, тоді його саме час застосувати для боротьби з колорадським жуком. Треба взяти 200 грамів цибулевого лушпиння, подрібнити головку часнику, також із лушпинням, і залити це все гарячою водою, 10 літрів буде досить. Засіб має настоятися 24 години, а потім його можна застосовувати для обприскування грядок з картоплею, помідорами чи баклажанами. Рідина має сильний запах, який відлякуватиме колорадських жуків і не шкодитиме рослинам.

  2. Обробка попелом. Упродовж вегетаційного періоду грядки з картоплею необхідно посипати деревним попелом. Ці органічні відходи не лише відлякуватимуть шкідників, а й живитимуть ґрунт калієм і фосфором.

  3. Квасоля. Колорадські жуки не переносять запаху квасолі, тому її можна висівати по краях або в міжрядді картоплі. Окрім захисту, ця культура покращує структуру ґрунту, збагачуючи його азотом.

  4. Розчин оцту та гірчиці. У десяти літрах води треба розчинити 100 мл оцту і 3 столові ложки сухої гірчиці. Отриманим розчином обприскайте грядки з картоплею. Цей запах дратує шкідників і знижує ймовірність відкладення яєць на листі овочевих рослин.

  5. Ручний збір і мульчування соломою. Щоденний ранковий огляд і збирання жуків та їхніх личинок — ефективна звичка. А мульчування соломою або скошеною травою створює несприятливі умови для розвитку жуків — вони не можуть дістатися до ґрунту, щоб перезимувати.

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Дата публікації
Кількість переглядів
148
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