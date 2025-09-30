Як відмити духовку без хімії / © Фото з відкритих джерел

Секрет методу полягає в природних властивостях лимонної кислоти та пари: вони м’яко розчиняють навіть застарілий жир, не виділяючи шкідливих випарів. Такий спосіб ідеально підходить для сімей із дітьми чи алергіків.

Щоб очистити духовку, достатньо налити у деко воду, додати кілька часточок лимона або його сік і прогріти прилад до 100–120 °С. Протягом 30–40 хвилин пара, насичена лимонною кислотою, проникає в усі куточки, розм’якшуючи нагар. Лимон виступає природним розщеплювачем жиру, а пара допомагає йому працювати ще глибше.

Після охолодження духовки залишиться лише протерти стінки вологою губкою. Розм’якшений жир та нагар змиваються легко, без зайвих зусиль.

Головна перевага цього методу — абсолютна безпека для техніки, довкілля та вашого здоров’я. Лимонний пар не лише очищає, а й наповнює кухню свіжим ароматом.

Цей спосіб чудово підходить для регулярного догляду, не допускаючи появи стійких забруднень. Якщо ж духовка у занадто запущеному стані, процедуру можна повторити або залишити прилад закритим ще на кілька годин, щоб жир остаточно розчинився.

Вартість такого прибирання — символічна: потрібні лише вода та лимон, які завжди є під рукою. Це не лише економія на спеціалізованих засобах, а й турбота про здоров’я родини та екологію.