Жодної праски: простий домашній засіб для ідеально гладкого лляного та бавовняного одягу

Як розгладити одяг без праски / © unsplash.com

Кондиціонер для волосся містить пом’якшувальні компоненти — силікони та полімери, які обволікають волокна тканини, роблячи їх більш гнучкими та менш схильними до складок.

Оцет діє як натуральний пом’якшувач: він нейтралізує залишки миючих засобів та пом’якшує волокна, допомагаючи їм розслабитися.

Вода забезпечує рівномірне зволоження тканини, завдяки чому складки розгладжуються легше.

Після розпилення спрею та підвішування одяг поступово вирівнюється самостійно — без жодної праски.

Як приготувати та використовувати спрей для розгладження одягу

Інгредієнти:

2 столові ложки легкого кондиціонера для волосся (без зайвих масел та силіконів);

1 столова ложка спиртового або яблучного оцту;

200 мл кип’яченої або дистильованої води;

пульверизатор.

Змішайте всі інгредієнти в пульверизаторі до отримання однорідної рідини.

Розпиліть спрей на пом’яту тканину з відстані 20–30 см. Одяг повинен бути злегка вологим, але не мокрим.

Акуратно розгладьте руками або повісьте на вішалку. Під вагою тканини та завдяки розчину волокна самі вирівняються.

Зачекайте 15–30 хвилин, поки тканина висохне. Одяг стане гладким і готовим до носіння.

На яких тканинах метод працює найкраще

Бавовна, льон і суміші бавовни — складки розгладжуються найефективніше. Полиестер і синтетика — тканина стає м’якою та більш гладкою на дотик.

Примітка: шовк та вовна можуть негативно реагувати на оцет, тому перед застосуванням перевірте невелику ділянку тканини.

Чи залишиться запах оцту на одязі

Запах швидко вивітрюється, тож турбуватися про аромат не варто.

Для приємного запаху можна додати кілька крапель ефірної олії (наприклад, лаванди).

Але будьте обережні — занадто багато кондиціонера може залишити сліди на тканині.