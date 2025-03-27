Жодної солі та правильна температура: як посилити смак смажених грибів

Як правильно смажити печериці / © www.freepik.com/free-photo

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Смажені печериці — це невід’ємний інгредієнт багатьох перших і других страв, заправок та соусів. Також їх подають, як окрему страву, вони дуже смачні та поживні. Однак іноді ці гриби виходять прісними і практично не мають виразного характерного смаку. Щоб вирішити цю проблему, професійні кухарі дали декілька простих рекомендацій, як правильно смажити печериці.

Як посилити смак смажених печериць: поради кухарів

Експерти рекомендують смажити гриби на добре розігрітій сковорідці, бажано на сильному вогні. Оскільки в печерицях багато вологи, і якщо не вистачатиме тепла, гриби просто тушкуватимуться, а не смажитимуться.

Не слід викладати на сковорідку одразу всі гриби, їх краще смажити маленькими порціями.

Під час смаження грибів олію додавати можна, а сіль — ні, бо вона посилить виділення соку, в результаті гриби втратять свою пружність.

Замість солі можна додати 2 столові ложки соєвого соусу. Ця традиційна азіатська заправка підсилює так званий «п’ятий смак» — той самий характерний грибний відтінок.

Печериці чудово поєднуються з меленим перцем, свіжим чебрецем, перцем чилі та часником.

Як правильно смажити печериці: важливі нюанси

Не можна мити ці гриби перед приготуванням, тим паче замочувати, бо вони дуже швидко вбирають воду. Їх краще почистити та обрізати.

Професійні кухарі радять використовувати для смаження оливкову олію та шматочок вершкового масла. Ці продукти увиразнюють смак печериць.

Щоб гриби вийшли, неначе з ресторану, то треба додавати під час смаження не ріпчасту цибулю, а цибулю-шалот.

Не слід часто перемішувати гриби у процесі смаження, щоб вони не втратили свою соковитість та пружність.

Щоб урізноманітнити смак печериць, можна додати прянощі на вибір — хмелі-сунелі, сушені трави чи орегано.