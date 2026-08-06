Жодних вил і хімії: експерт розповів, як врятувати вигорілий газон у спеку

Вигорілий газон знову позеленішає, якщо за ним правильно доглядати у спеку / © Associated Press

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Через аномальну спеку та тривалу посуху власники приватних будинків часто стикаються з проблемою вигорілих і пожовтілих газонів, які втрачають свій привабливий вигляд. У паніці садівники починають масово скуповувати різноманітні диво-засоби і навіть не підозрюють, що таке активне втручання лише шкодить траві.

Про це пише Daily Mail.

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Чому не варто панікувати через суху траву

Голова британської Асоціації газонів Девід Хеджес-Говер заспокоює, що суха і спекотна погода насправді не здатна вбити газон, адже трава еволюціонувала і виживала протягом сотень тисяч років. Фахівець називає її справжньою суперрослиною, яка є найбільш адаптивною на планеті та обов’язково поверне свій фірмовий зелений колір.

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Експерт наголошує, що під час посухи найкращим рішенням буде просто залишити газон у спокої та мінімізувати будь-який догляд. За його прогнозами, щойно температура повітря знизиться і знову підуть дощі, трав’яний покрив повністю відновиться та зазеленіє буквально за чотири-шість тижнів.

Шкідливі міфи про зволоження та аерацію

Багато садівників намагаються врятувати ситуацію за допомогою спеціальних хімічних зволожувачів, що є вкрай небезпечною помилкою. Девід Хеджес-Говер попереджає, що такі засоби містять вічні хімікати (PFAS), які серйозно пошкоджують структуру ґрунту, а без достатньої кількості води їхнє використання є абсолютно позбавленим сенсу.

Ще однією поширеною помилкою є спроба розпушити тверду землю за допомогою звичайних садових вил. Хоча більшість людей свято вірить, що це допомагає декомпресувати ґрунт, насправді зубці інструменту лише сильніше розсовують і трамбують землю навколо себе.

Спеціаліст нагадує, що садові вила створювалися винятково для роботи на клумбах та грядках, а не для газонів. Для правильної аерації трав’яного покриву він радить застосовувати спеціальний порожнистий аератор, який витягує невеликі циліндри ґрунту і дозволяє системі дихати самостійно.

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Небезпека літніх добрив

Використання будь-яких добрив із високим вмістом солей у період посухи гарантовано спалить траву ще сильніше. Навіть якщо рослина перебуває у стані вимушеного спокою, агресивні хімічні сполуки завдадуть їй непоправної шкоди.

Експерт наголошує, що небезпеку становлять не лише синтетичні препарати, а й надзвичайно популярні органічні підгодівлі. Наприклад, звичайний курячий послід містить критично високу кількість солі, яка може остаточно зупинити природний процес відновлення газону.

Для безпечного догляду фахівець рекомендує обирати сучасні екологічні добрива з низьким індексом NPK (азот, фосфор, калій). Найкращим варіантом стануть безпечні суміші, виготовлені на основі перероблених харчових відходів, які м’яко живлять ґрунт без ризику опіків.

Основний етап підживлення варто перенести на кінець осені, свідомо подвоївши рекомендовану виробником норму внесення. Оскільки після літньої спеки трава повністю вичерпує свої внутрішні резерви, їй знадобиться додатковий об’єм корисної їжі для повноцінного відновлення та зимівлі.

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Нагадаємо, аномальна спека та тривала посуха стають справжнім випробуванням і для городників. Палюче сонце здатне за кілька днів знищити весь город, якщо вчасно не вжити заходів. Щоб зберегти врожай і допомогти рослинам пережити температурний стрес, необхідно дотримуватися комплексного підходу.

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