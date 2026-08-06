Золоте правило збору огірків: вони будуть хрусткими, соковитими та без гіркоти

Огірки.

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Середина літа — період активного збирання врожаю огірків. Саме в цей час городники отримують найбільш соковиті та хрусткі плоди. Однак для гарного смаку, якості та тривалого зберігання потрібне не лише правильне поливання й підживлення. Не менш важливу роль відіграє час доби, коли збирають урожай.

Про золоте правило збору врожаю огірків, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Огірки варто збирати кожні 1–2 дні. Якщо залишати на кущі перерослі плоди, рослина спрямовує всі сили на дозрівання насіння, через що утворення нових зав'язей сповільнюється. Регулярний збір допомагає продовжити плодоношення та збільшити загальний урожай.

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Не варто чекати, поки огірки переростуть. Найсмачнішими є молоді плоди довжиною 8–12 см (залежно від сорту). Вони мають ніжну шкірку, дрібне насіння та краще підходять як для салатів, так і для консервування.

Коли збирати огірки

Найкращим часом для збирання огірків вважається ранній ранок. Після прохолодної ночі рослини добре насичені вологою, тому плоди залишаються пружними, соковитими та хрусткими.

Якщо ж зібрати врожай вранці немає можливості, альтернативою стане ранній вечір. У цей час спека вже спадає, а рослини поступово відновлюються після високих денних температур, що також сприяє збереженню якості огірків.

Не збирайте огірки після дощу - дочекайтеся, поки плоди повністю висохнуть. Вологі огірки швидше псуються, а під час зберігання або консервування зростає ризик розвитку плісняви та інших мікроорганізмів.

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Ресурс Kobieta w INTERIA.PL повідомляє, що збирання огірків посеред дня, особливо в літню спеку, є однією з найпоширеніших помилок. Через сильне сонце овочі втрачати вологу, а це робить їх м’якшими. Вони також швидше псуються.

На якість урожаю впливає і стан самої рослини. Якщо збирати огірки під сонцем, кущ швидше втрачає вологу, а місця зрізів підсихають. Це може негативно позначитися на розвитку та дозріванні інших плодів.

Фахівці також радять зрізати огірки гострим ножем або секатором, залишаючи невелику частину плодоніжки. Не варто зривати плоди руками або різко їх відривати, адже це може пошкодити ніжні пагони та послабити рослину.

Збирання для концервації

Час збирання огірків має велике значення, особливо якщо ви плануєте їх консервувати. Плоди, зірвані рано-вранці, краще зберігають щільну та хрустку структуру після маринування.

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Натомість огірки, зібрані у спекотну пору дня, частіше стають м'якими або порожнистими всередині. Крім того, ранковий збір допомагає знизити ризик появи гіркуватого присмаку, що позитивно впливає на смак готових заготовок.

Нагадаємо, ми писали про те, яким добривом полити огірки - вони не жовтітимуть і рясно плодоноситимуть до глибокої осені.

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