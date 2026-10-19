Золотий стандарт: скільки солі та цукру треба, щоб квашена капуста була хрумкою та смачною

Як правильно квасити капусту: рецепт / © Фото з відкритих джерел

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Хрумка квашена капуста з приємною кислинкою — одне з найулюбленіших зимових закушувань, але результат залежить не лише від сорту овочів. Важливо правильно розрахувати кількість солі, адже саме вона впливає на текстуру капусти, смак і перебіг ферментації. А ось цукор потрібен не в кожному рецепті. Розповідаємо, скільки солі та цукру додавати на 1 кг капусти, щоб заготівля вийшла ідеальною.

Скільки солі потрібно для хрумкої квашеної капусти

Оптимальна кількість солі для традиційної квашеної капусти — приблизно 20 г на 1 кг нашаткованих овочів, тобто 2% від їхньої маси. Така пропорція допомагає створити умови для бродіння та отримати збалансований смак.

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Щоб не помилитися з розрахунками, скористайтеся простими пропорціями:

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на 1 кг капусти — 20 г солі;

на 2 кг капусти — 40 г солі;

на 3 кг капусти — 60 г солі;

на 5 кг капусти — 100 г солі.

Найкраще використовувати звичайну кухонну сіль без добавок. Йодовану сіль також можна застосовувати, однак для передбачуваного результату під час квашення багато господинь віддають перевагу звичайній.

Кількість солі краще вимірювати кухонними вагами, а не ложками: розмір кристалів і спосіб наповнення ложки можуть суттєво змінювати вагу. Так ви зможете щоразу відтворювати вдалий рецепт.

Чи потрібно додавати цукор у квашену капусту

У класичному рецепті квашеної капусти цукор не є обов’язковим інгредієнтом. У самому овочі вже містяться природні цукри, якими живляться бактерії під час ферментації. Саме завдяки цьому процесу капуста набуває характерного кислого смаку.

Якщо хочеться трохи пом’якшити смак, деякі господині додають невелику кількість цукру — приблизно 5–10 г на 1 кг капусти. Проте це не універсальне правило: результат залежить від солодкості овочів і рецепту.

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Важливо не переборщити. Надлишок цукру може змінити перебіг бродіння та смакові властивості готового закушування.

Як заквасити капусту, щоб вона залишалася хрумкою

Для заготівлі вибирайте щільні качани пізніх сортів. Зазвичай вони краще підходять для тривалого зберігання та мають достатньо природних цукрів для ферментації.

Тонко нашаткуйте капусту, додайте відміряну кількість солі й обережно перемішайте, трохи перетираючи руками до появи соку. За бажанням додайте натерту моркву, але не надто багато, щоб вона не перебивала смак капусти.

Щільно утрамбуйте овочі в чистій посудині так, щоб сік покривав їхню поверхню. Капуста має залишатися зануреною в розсіл протягом ферментації. Залиште достатньо місця зверху, оскільки під час бродіння рідина може підніматися.

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Квасьте капусту за помірної кімнатної температури, контролюючи процес і не допускаючи тривалого перебування в теплі після завершення активного бродіння. Коли смак стане приємно кислим, перенесіть заготівлю в холодильник або інше холодне місце.

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