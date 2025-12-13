Жорсткі рушники знову стануть м’якими: простий лайфгак

Рушники

Жорсткі й подряпані рушники після прання — знайома проблема для багатьох. Повернути рушникам м’якість і пухнастість можливо усього за один цикл прання, використавши простий засіб, який був під рукою.

Про це повідомило видання Express.

Авторка лайфгаку заявила, що рушники з часом стали грубими через накопичення залишків пральних засобів. Додатково на їхній стан вплинуло сушіння на вулиці, після якого тканина втрачала м’якість. У результаті користування такими рушниками після душу стало неприємним, тож вона вирішила знайти ефективне рішення.

Хоча часто радять використовувати харчову соду або білий оцет, у цей момент їх не виявилося під рукою. Натомість авторка застосувала кристали соди — карбонат натрію, який є сильним лугом і добре розщеплює жирові відкладення та залишки мийних засобів у тканинах.

Вона додала приблизно столову ложку кристалів соди разом із капсулою для прання безпосередньо в пральну машину та повністю відмовилася від пом’якшувача тканин. За її словами, саме пом’якшувач може погіршувати поглинальну здатність рушників, закупорюючи волокна.

Після завершення прання рушники висохли природним способом за допомогою осушувача повітря. Результат, за словами авторки, перевершив очікування: тканина знову стала м’якою та пухнастою, а рушники — придатними навіть для прийому гостей у святковий період.

