Жорстоке вбивство: підлітків заарештувала поліція за застреленого юнака

Дев’ятеро підлітків були заарештовані в Південній Кароліні за підозрою у вбивстві 16-річного Трея Діна Райта.

16-річний Трей Дін Райт

16-річний Трей Дін Райт / © www.ladbible.com

У сільській місцевості штату Південна Кароліна (США) заарештували дев’ятьох підлітків за підозрою у вбивстві 16-річного Трея Діна Райта. За даними поліції, конфлікт, що призвів до трагедії, виник через дівчину.

Про це повідомляє LAD Bible.

Слідчі вважають, що дівчина Трея, 17-річна Джанна Кістенмахер, заманила його у віддалене місце в Джонсонвіллі, де на нього чекала група підлітків. За версією правоохоронців, 19-річний Деван Рейпер відкрив вогонь по хлопцеві. Підлітки нібито знімали інцидент на відео, включно з моментом, коли поранений Трей помирав на дорозі.

Поліція, яка прибула на місце події, знайшла Трея з численними вогнепальними пораненнями. Хлопця доставили до лікарні, але наступного дня він помер.

Арешти та звинувачення

  • Деван Рейпер був затриманий 25 червня та звинувачений у вбивстві.

  • Джанна Кістенмахер заарештована за співучасть у злочині, оскільки, за словами слідчих, вона знала про плани нападу.

  • Іншим сімом підліткам, імена чотирьох з яких не розголошуються через їхній вік, також висунуто звинувачення у причетності до вбивства.

Майор Майк Нанн з офісу шерифа округу Флоренс зазначив, що розслідування значно спростили відеодокази, які самі підлітки публікували в соцмережах. Поліція висунула звинувачення у вбивстві всім фігурантам справи, керуючись законодавством штату Південна Кароліна, згідно з яким «рука одного є рукою всіх».

Мати загиблого, Ешлі Ліндсі, назвала сина «одним на мільйон» та пообіцяла боротися за справедливість, щоб винні понесли покарання.

