Зовсім без олії: як посмажити картоплю, щоб вона була корисною для здоров'я

Всі ми добре знаємо, що жирна їжа шкідлива для здоров'я. Але іноді так хочеться поласувати смачною смаженою картоплею. Що ж робити? Приготуйте її без олії.

На смак така страва практично нічим не відрізняється від тої, яку готують з використанням олії. А ще вона виходить ароматною та дуже ніжною. Додатковим плюсом можна назвати те, що готувати смажену картоплю за цим методом досить швидко.

Як не шкідливо посмажити картоплю: варіант без олії

Для початку слід ретельно вимити та очистити картоплю, порізати її на невеликі шматочки. Важливо намагатися робити їх приблизно однакового розміру. Це допоможе забезпечити рівномірне просмаження овочів з усіх сторін та надасть страві апетитного вигляду.

Тепер потрібно взяти сковорідку і поставити її на середній вогонь. Добре прогрійте поверхню посуду. При цьому може підійти навіть сковорідка без антипригарного покриття.

Основний секрет смаження картоплі без олії полягає в тому, що, коли ви висипали картоплю на суху сковорідку, потрібно додати приблизно 50-70 мл води і закрити кришкою. Завдяки парі овоч стане м'яким і швидко приготується навіть без олії. При цьому картопля не прилипне до посуду.

Приблизно через 10 хвилин картопля стане достатньо м'якою. Вода при цьому повинна майже повністю випаруватися. Тепер можна додати свіжої зелені, зеленої цибулі, улюблених спецій, щоб підкреслити смак страви. Зніміть кришку і продовжуйте смажити картоплю ще 7-10 хвилин, доки не з'явиться смачна золотиста скоринка.

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