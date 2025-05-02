Зовсім не ківі: як популярний зелений фрукт називався раніше і чому його перейменували

Як спочатку називався ківі / © unsplash.com

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Ківі — це фрукт з коричневою ворсистою шкіркою та яскраво-зеленою кисло-солодкою м’якоттю, всередині якої містяться дрібні чорні насінини. Однак, за словами видання Express, мало хто знає, що до початку Холодної війни цей фрукт мав зовсім іншу назву.

Як раніше називався фрукт ківі

Одна з британських блогерок на TikTok розповіла про першу назву ківі, показуючи своє дерево. Вона зазначила, що клімат Лондона не дозволяє вирощувати цей плід, тому Британія імпортує понад 30 мільйонів кілограмів ківі з Нової Зеландії щороку. Однак ще 1959 року цей фрукт мав іншу назву — китайський аґрус.

Вона пояснила, що під час Холодної війни будь-які асоціації з Китаєм викликали негативну реакцію на західних ринках, що значно ускладнювало продаж цього фрукта новозеландськими експортерами. Це створювало труднощі для просування товару з “китайською” назвою.

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Щоб уникнути труднощів із продажем фрукта, компанія Turners and Growers вирішила змінити її на “ківі”. Це ім’я було вибрано на честь новозеландського птаха, оскільки плід та птах мають схожий вигляд: обидва маленькі, коричневі та пухнасті. Завдяки цій зміні 1959 року ківі став популярним на західних ринках без політичних асоціацій.

Як ківі з’явилося на Заході

1904 року Мері Ізабель Фрейзер привезла насіння ківі до Нової Зеландії, де садівник Александр Еллісон висадив його. Перші плоди з’явилися 1910 року. Спочатку цей фрукт називали “китайським аґрусом” через схожий смак. Однак у 1950-х роках, коли почався експорт до США, така назва стала проблемною через антикитайські настрої.

Спочатку для фрукта запропонували назву “мелонет”, але вона не стала популярною через високі митні тарифи на дині та ягоди. У червні 1959 року під час наради в Окленді Джек Тернер запропонував назву “ківі”, яка швидко набрала популярності в індустрії і стала загальновживаною.