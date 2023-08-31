Зовсім не пара: експерти стверджують, що шоколад не можна запивати кавою

Чому експерти стверджують, що пити каву з шокодалом зовсім не корисно?

Експерти заявили, що звичка пити каву з шоколадом не дає насолодитися справжнім смаком обох продуктів. Так вони впевнені, що традиція подавати перед кавою склянку звичайної води, яка популярна в деяких закладах громадського харчування, допомагає очистити ротову порожнину від посторонніх присмаків.

А ось з шоколадом все інакше. З гарячими напоями його краще не поєднувати, адже цукор сильно впливає на смакові рецептори і не дозволяє насолодитися саме кавою.

Гастроентерологи також вважаєють, що таке поєднання викликає печію. Кава з шоколадом розслаблюють сфінктер, що сильно стимулює вироблення шлункового секрету. Якщо ж ви не можете повністю відмовитися від десерту до кави, краще обирати несолодку пастилу.

З чим пити каву, якщо це не шоколад

З чим пити каву / Фото: pixabay.com

До кави подають різні десерти, але тут важливо зрозуміти, що різні види цього напою вживають з різними солодощами:

еспресо — з морозивом, оздобленим горіховим печивом;

міцна кава по-східному — з холодною водою, щоб повністю розкрити смак напою;

каву по-арабськи чи по-африканськи — зі східними солодощами, сушеними фруктами, цукатами;

лате, капучино — з круасанами, тістечками, кексами.

Гурмани також пропонують поєднувати каву з дорогими сирами.

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