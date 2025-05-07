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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Зовсім не так, як це робимо ми: історик розповів, як українська шляхта їла сало в XVII столітті

У XVII столітті українська шляхта споживала сало у зовсім інший, витончений спосіб, далекий від сучасних традицій, а подробиці цього вишуканого звичаю залишив у своїх записах французький мандрівник Гійом де Боплан.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як українці їли сало в XVII столітті

Як українці їли сало в XVII столітті / © Pixabay

ало здавна вважається одним із гастрономічних символів України, та колись його вживали зовсім не так, як тепер. У XVII столітті представники української шляхти мали власні витончені традиції споживання цього продукту, настільки незвичні, що викликали щире подивування навіть у європейських мандрівників.

Докладну розповідь про гастрономічні звички української шляхти XVII століття представив історик Олександр Алфьоров у своєму відео на YouTube. Він ґрунтується на рідкісному історичному джерелі — мемуарах французького інженера та картографа Гійома Левассера де Боплана, який мандрував Україною у першій половині XVII століття. У своїх записах Боплан залишив не лише докладні карти, а й описи повсякденного життя, звичаїв і кулінарних вподобань місцевого населення.

Боплан залишив нам не тільки виняткові мапи українських земель, а й згадки про те, як саме шляхта споживала сало в той час.

Історик розповідає про незвичний кулінарний рецепт, який шляхетні українці використовували на застіллях XVII століття — саме такий варіант приготування сала зафіксував Боплан, ставши очевидцем одного з урочистих бенкетів.

Кожен представник шляхти відрізав собі частину звареного сала, ретельно нарізаючи його на крихітні кубики розміром із гральну кістку, після чого з ложки смакував його разом із ніжним гороховим пюре. Цю страву вважали справжнім делікатесом, настільки улюбленим, що її ковтали без жування — із задоволенням і захватом.

На відміну від сьогоднішніх звичних поєднань сала з хлібом, часником чи цибулею, українська аристократія XVII століття віддавала перевагу більш вишуканим гастрономічним рішенням. Звичайне варене сало в тандемі з ніжним гороховим пюре у шляхетних маєтках набувало статусу делікатесу — яскравий приклад того, як скромні продукти перетворювалися на витончену страву.

Це справді захопливий кулінарний прийом XVII століття. Традиції української кухні мають глибоке коріння й здатні приємно здивувати навіть найбільш відданих шанувальників національних смаків.

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Дата публікації
Кількість переглядів
165
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