Жовте листя на огірках: що робити, щоб врятувати врожай

Огірки / © pixabay.com

Реклама

Жовте листя на огірках — сигнал, що рослині щось не підходить. Причина може бути простою: нестача води, спека, холодний полив або брак поживних речовин. Але іноді пожовтіння вказує на хвороби чи шкідників, які можуть швидко зіпсувати врожай. Щоб не втратити огірки, важливо подивитися, де саме жовтіє листя і як виглядає сама рослина.

ТСН.ua розповідає про причини та як з ними боротися.

Чому жовтіє листя на огірках

Огірки дуже чутливі до умов вирощування. Вони люблять тепло, регулярний полив і родючий ґрунт. Якщо рослині бракує вологи, світла або поживних речовин, листя може почати жовтіти.

Реклама

Також жовтизна з’являється через різкі перепади температури, полив холодною водою, загущені посадки, грибкові хвороби або напад шкідників.

1. Неправильний полив

Одна з найчастіших причин — нестача або надлишок води. Якщо огіркам бракує вологи, листя в’яне, жовтіє і може скручуватися. Якщо води забагато, коріння починає страждати від нестачі повітря, і рослина теж жовтіє.

Огірки краще поливати регулярно, але не заливати грядку. Ґрунт має бути вологим, а не болотистим. У спеку поливати краще зранку або ввечері.

2. Полив холодною водою

Огірки не люблять холодну воду. Якщо поливати їх прямо з колодязя або шланга крижаною водою, рослина може отримати стрес. Через це листя жовтіє, ріст сповільнюється, а зав’язі можуть опадати.

Реклама

Краще використовувати відстояну теплу воду. Особливо це важливо для молодих рослин і огірків у теплиці.

3. Нестача поживних речовин

Якщо огіркам бракує живлення, листя також може змінювати колір. Наприклад, коли жовтіє нижнє листя, рослині може не вистачати азоту. Якщо жовтизна з’являється по краях листків, можлива нестача калію.

У такому разі огірки можна підживити комплексним добривом для овочів або спеціальним добривом для огірків. Важливо не перевищувати дозування, бо надлишок добрив теж може нашкодити.

4. Спека і пряме сонце

У сильну спеку листя огірків може жовтіти від перегріву. Особливо часто це трапляється, якщо рослини ростуть на відкритому сонці, а ґрунт швидко пересихає.

Реклама

У такі дні варто стежити за вологістю ґрунту, мульчувати грядки скошеною травою, соломою або іншим матеріалом, який допомагає утримувати вологу. У теплиці важливо провітрювати, щоб рослини не «запарювалися».

5. Холодні ночі та перепади температури

Огірки погано реагують на холод. Якщо вдень тепло, а вночі температура різко падає, листя може пожовтіти від стресу. Молоді рослини особливо чутливі до таких перепадів.

Якщо огірки ростуть у відкритому ґрунті, у прохолодні ночі їх можна тимчасово накривати агроволокном. У теплиці важливо не допускати різких перепадів температури й протягів.

6. Загущені посадки

Якщо огірки посаджені занадто густо, їм бракує світла і повітря. Листя всередині куща починає жовтіти, рослина гірше провітрюється, а ризик хвороб зростає.

Реклама

Зайве старе або пошкоджене листя можна обережно видаляти, щоб кущ краще провітрювався. Але не варто зрізати забагато листя одразу — воно потрібне рослині для живлення.

7. Хвороби огірків

Жовті плями на листі можуть бути ознакою грибкових хвороб. Якщо плями мають неправильну форму, листя сохне, скручується або вкривається нальотом, варто уважно оглянути рослину.

Хворе листя краще прибрати, а рослини обробити відповідним засобом, дозволеним для овочевих культур. Важливо не чекати, поки проблема перейде на весь кущ.

8. Шкідники

Листя огірків може жовтіти через павутинного кліща, попелицю або інших шкідників. Часто вони ховаються на нижньому боці листків.

Реклама

Якщо видно дрібні крапки, павутинку, липкий наліт або дрібних комах, рослини потрібно обробити. Для початку можна змити шкідників водою або використати мильний розчин, але при сильному ураженні краще взяти спеціальний засіб для городу.

Що зробити насамперед, якщо листя пожовтіло

Спочатку огляньте рослину. Подивіться, жовтіє нижнє листя чи молоде, є плями чи рівномірна жовтизна, чи не в’яне кущ, чи немає шкідників на зворотному боці листків.

Потім перевірте ґрунт. Якщо він сухий — рослинам бракує води. Якщо надто мокрий і важкий — можливо, коріння страждає від перезволоження.

Після цього можна скоригувати полив, прибрати сильно пошкоджене листя, підживити рослини і перевірити, чи не потрібно захистити їх від спеки або холоду.

Реклама

Чого не варто робити

Не варто одразу заливати огірки великою кількістю води «про запас». Це може тільки погіршити ситуацію. Також не треба сипати багато добрив без розуміння причини: надлишок підживлення може обпалити коріння.

Не залишайте хворе або сильно пошкоджене листя на грядці. Його краще прибрати, щоб зменшити ризик поширення хвороб.

Як запобігти пожовтінню листя

Щоб огірки менше жовтіли, поливайте їх теплою відстояною водою, не допускайте пересихання ґрунту і не перезволожуйте грядку. У спеку допомагає мульча, а в теплиці — регулярне провітрювання.

Також важливо не загущувати посадки, періодично оглядати листя знизу і вчасно прибирати пошкоджені частини рослини.

Реклама

Новини партнерів