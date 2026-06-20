Жовті плями на білому одязі: чому з’являються і як їх прибрати

Біла футболка / © Freepik

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Білий одяг часто виглядає свіжо лише до першої серйозної спеки, а потісм на футболках, сорочках і майках можуть з’являтися жовті плями під пахвами, на комірі або навіть після прання. Найчастіше причина не лише в поті, а в його реакції з дезодорантом, залишками порошку, жорсткою водою або неправильним пранням. Хороша новина — частину таких плям можна прибрати вдома, якщо не запускати проблему.

ТСН.ua розповідає, як це зробити в домашніх умовах.

Чому на білому одязі з’являються жовті плями

Жовті плями найчастіше виникають там, де тканина контактує з потом, шкірним жиром і дезодорантом. Сам піт зазвичай не має яскравого кольору, але з часом він змішується з частинками шкіри, косметикою, антиперспірантом і залишками пральних засобів. Через це на білому одязі можуть з’являтися жовті або сіруваті сліди.

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Особливо часто плями видно під пахвами, на комірі, манжетах і в місцях, де тканина щільно прилягає до тіла.

Дезодорант теж може бути причиною

Одна з найпоширеніших причин жовтих плям — антиперспіранти з солями алюмінію. Вони допомагають зменшити потовиділення, але можуть вступати в реакцію з потом і залишати стійкі сліди на тканині.

Якщо плями з’являються саме під пахвами, варто звернути увагу не лише на прання, а й на дезодорант. Іноді допомагає наносити його тоншим шаром, чекати, поки він повністю висохне, або змінити засіб.

Чому плями можуть з’явитися після прання

Іноді білу футболку кладуть у машинку без видимих плям, а після прання вони раптом проявляються. Так буває, якщо на тканині вже були невидимі залишки поту, жиру або дезодоранту. Під дією теплої води вони можуть «закріпитися» і стати помітнішими.

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Також причиною можуть бути надлишок порошку, погане виполіскування, жорстка вода або забруднена пральна машина.

Чого не варто робити з жовтими плямами

Не варто одразу прати річ у дуже гарячій воді. Висока температура може закріпити пляму, і вивести її стане складніше.

Також не потрібно терти тканину занадто агресивно, особливо якщо це тонка бавовна, віскоза або делікатний трикотаж, бо можна пошкодити волокна або залишити потертість.

Обережно треба бути і з хлорним відбілювачем. На деяких тканинах він може зробити пляму ще помітнішою або надати білому одягу жовтуватого відтінку.

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Як прибрати свіжі жовті плями

Якщо пляма свіжа, її краще обробити до основного прання. Змочіть забруднене місце прохолодною водою і нанесіть трохи рідкого засобу для прання або господарського мила. Залиште на 15–30 хвилин, потім обережно потріть і виперіть річ як зазвичай.

Головне — не сушити одяг у сушарці або на батареї, поки пляма повністю не зникла. Тепло може зробити її стійкішою.

Як прибрати старі жовті плями під пахвами

Старі плями складніше вивести, бо вони вже встигли закріпитися у волокнах. У такому разі краще замочити річ перед пранням.

Можна використати кисневий відбілювач для білого одягу. Його додають у теплу воду за інструкцією на упаковці, після чого річ замочують на кілька годин. Потім одяг перуть у машинці або вручну.

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Кисневий відбілювач зазвичай м’якший для тканини, ніж хлорний, але все одно варто перевірити ярлик на одязі.

Домашній спосіб із содою

Для бавовняних білих речей можна спробувати пасту з соди і води. Змішайте соду з невеликою кількістю води, щоб вийшла густа паста. Нанесіть її на пляму, залиште приблизно на 30–60 хвилин, потім змийте і виперіть річ.

Цей спосіб краще не використовувати на дуже делікатних тканинах і речах із тонким оздобленням.

Чи допомагає лимонний сік або оцет

Лимонний сік або оцет іноді використовують для освіження білих речей і боротьби із запахом. Але з ними треба бути обережними: кислота може впливати на деякі тканини, фурнітуру або декоративні елементи.

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Якщо хочете спробувати такий спосіб, краще спочатку протестувати його на непомітній ділянці. Не варто змішувати оцет із хлорним відбілювачем або іншими агресивними засобами.

Як прати білий одяг, щоб плями не поверталися

Білий одяг краще не складати надовго в кошик, якщо він уже просочився потом. Чим довше така річ лежить, тим вищий шанс, що плями стануть стійкими.

Перед пранням проблемні місця — пахви, комір, манжети — можна обробити рідким засобом для прання або милом. Не варто перевантажувати пральну машину. Якщо речей забагато, вони гірше перуться і гірше виполіскуються.

Також важливо не додавати забагато порошку. Надлишок засобу може залишатися у волокнах і з часом робити тканину сіруватою або жовтуватою.

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Як запобігти жовтим плямам від дезодоранту

Наносьте дезодорант на суху шкіру і дайте йому повністю висохнути перед тим, як одягатися. Якщо одягнути білу футболку одразу після нанесення засобу, частина дезодоранту перейде на тканину.

Також не варто наносити забагато антиперспіранту. Товстий шар не завжди працює краще, зате частіше залишає сліди.

Якщо плями повторюються постійно, можна спробувати інший дезодорант або засіб без солей алюмінію.

Коли річ уже важко врятувати

Якщо жовті плями старі, багато разів пралися і сушилися, повністю прибрати їх може бути складно. Особливо це стосується тонких футболок, де тканина вже змінила колір не лише на поверхні, а й у волокнах.

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У такому разі можна спробувати кілька замочувань із кисневим відбілювачем, але без агресивного тертя і кип’ятіння. Якщо результат слабкий, річ можна залишити для дому або перефарбувати, якщо тканина це дозволяє.

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