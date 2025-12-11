Жовті плями на подушці: простий прийом, який повертає тканині ідеальну білизну

Як прати подушки / © Freepik

Жовті плями на подушках — одна з найпоширеніших домашніх проблем, але, як виявилось, їх можна повністю прибрати за допомогою всього двох простих інгредієнтів. Експертка з прибирання Лінсі Кромбі показала метод, який користувачі соцмереж назвали «вражаюче ефективним».

Про це повідомило видання Express.

Кромбі у Tiktok-відео спочатку продемонструвала кілька наволочок, на яких добре видно жовті сліди. Вона пояснює, що такі плями з’являються через накопичення поту, жирів для тіла, слини та залишків засобів для догляду за шкірою й волоссям. Ці речовини під час окиснення змінюють колір і формують характерну жовтизну, що особливо помітна на білій тканині.

Для очищення Лінсі використовує лише два компоненти: перекис водню та воду. Вона бере 200-мілілітрову пляшку перекису та щедро наносить його на забруднені ділянки наволочки. Засіб потрібно залишити приблизно на 15 хвилин — цього часу достатньо, щоб перекис почав активну дію.

Поки плями відмокають, експертка наповнює щітку для миття посуду теплою водою. Після завершення 15-хвилинної паузи вона переходить до м’якого очищення: круговими рухами обробляє жовті сліди, зосереджуючись на найбільш помітних зонах.

Далі наволочки вирушають у машинку, після цього, як показано у відео, тканина стає білою, а жовті плями повністю зникають.

Нагадаємо, якщо з пральної машинки почав тягнути неприємний запах, не поспішайте бігти в магазин по дорогі спеціальні засоби. Найчастіше, якщо проблема виникла не давно, а лише проявилася, її реально усунути всього за один цикл прання.