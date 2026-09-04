Жовті плями від поту зникнуть з одягу: допоможе паста з трьох інгредієнтів

Як вивести плями від поту з одягу: простий засіб із 3 інгредієнтів / © unsplash.com

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Жовті сліди під пахвами на світлих футболках і сорочках не завжди вдається прибрати звичайним пранням. Причина в тому, що такі забруднення утворюються не лише через піт — у волокнах тканини поступово накопичується суміш шкірного жиру та компонентів антиперспіранту.

Про це повідомило видання Express.

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Експертка з прибирання Шантель Міла запропонувала обробляти проблемні ділянки перед пранням домашньою сумішшю з трьох компонентів.

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За словами Міли, до появи стійких жовтих слідів може призводити взаємодія поту й шкірного жиру з алюмінієм, який входить до складу багатьох антиперспірантів. З часом ці речовини накопичуються в тканині, тому позбутися забруднення стає складніше.

Що потрібно зробити перед пранням

Для оброблення одягу необхідно змішати по пів склянки харчової соди та перекису водню, а потім додати чайну ложку засобу для миття посуду. Суміш має набути консистенції рідкої пасти.

Її потрібно розподілити по забруднених місцях жорсткою щіткою і не змивати протягом години. Лише після цього річ слід відправити до пральної машини та запустити звичайний цикл.

Кожен компонент суміші виконує свою функцію. Сода допомагає нейтралізувати запахи та освіжити білу тканину, перекис водню — освітлити її та продезінфікувати, а засіб для посуду допомагає впоратися з жирними забрудненнями.

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У Clean Heart Maids пояснюють дію перекису водню виділенням кисню під час його контакту із забрудненням. Цей процес руйнує хімічні зв’язки в молекулах плями, завдяки чому її стає простіше вивести.

Чому забруднений одяг краще не класти до сушильної машини

Ще одна помилка може зробити жовті сліди стійкішими. Фахівці Currys не радять сушити забруднені білі речі в сушильній машині, оскільки під дією високої температури плями можуть сильніше закріпитися на тканині. Тому речі, на яких залишилися жовті сліди, рекомендують сушити на повітрі.

Нагадаємо, жирні плями на одязі часто не зникають навіть після звичайного прання. Однак упоратися з забрудненням можна за допомогою простих засобів, які знайдуться вдома — від солі та соди до засобу для миття посуду.

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