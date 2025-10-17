Пожовтіле листя / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Жовті або коричневі плями на листі — одна з найпоширеніших проблем серед власників кімнатних рослин. Часто господарі не розуміють, чому це відбувається, і помилково вважають, що справа в сезонних змінах чи нестачі світла. Проте, за словами експерта з рослин Альваро Педрери, причина зазвичай зовсім інша.

Про це повідомило видання Express.

Фахівець пояснив, що у 90% випадків загибелі кімнатних рослин винен надмірний полив. Саме він спричиняє загнивання коріння, через що листя втрачає свій колір, починає жовтіти або темніти на кінчиках. Педрера зазначив, що коли вода застоюється, коренева система задихається і не може живити рослину. У результаті вона поступово в’яне.

Реклама

Експерт попереджає, що рослина з гнилим корінням перебуває у критичному стані, але шанс її врятувати все ж є. Для цього він радить дотримуватися п’яти основних кроків, які допоможуть повернути їй життя:

Вийміть рослину з горщика і залиште кореневу грудку на повітрі, щоб вона підсохла протягом одного дня.

Повністю приберіть старий ґрунт, у якому могла залишитися зайва волога чи бактерії.

Огляньте коріння: усе чорне, м’яке або сухе необхідно обрізати, залишивши лише здорові ділянки.

Пересадіть у свіжий ґрунт, підібраний відповідно до виду рослини, аби забезпечити правильний дренаж і доступ повітря.

Не поливайте протягом 4–5 днів. Після цього починайте поливати рідше і в менших об’ємах, уважно спостерігаючи за станом листя.

Наостанок Альваро Педрера радить вести календар поливів, щоб контролювати кількість вологи. За його словами, навіть найневибагливіші види потребують уважного ставлення й дотримання балансу між світлом, вологою та повітрям.

Раніше ми повідомляли, як правильно накрити троянди, щоб добре перезимували та пишно цвіли наступного сезону Такі поради від професійних флористів допоможуть навіть новачкам зберегти улюблені трояндові кущі у найлютіші морози.