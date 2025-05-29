Жовтіє листя огірків: який копійчаний продукт допоможе швидко вирішити проблему

Чому жовтіє листя огірків

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Це звичайнісінькі пекарські дріжджі. З них можна зробити безцінне добриво, яке прискорить розвиток огірків, зміцнить їхній імунітет та збільшить плодоношення в рази. Розповідаємо, посилаючись на ресурс ukrayinynovyny.pl, чому жовтіє листя огірків і як приготувати добриво, щоб вирішити проблему й отримати багатий урожай.

Чому жовтіє листя огірків: основні причини

Невідповідний ґрунт. Занадто кислий чи лужний ґрунт перешкоджає поглинанню корисних речовин, навіть якщо їх достатньо в землі.

Частий полив призводить до нестачі кисню в кореневій системі огірків і викликає її гниття. Тому листя стає м’яким, жовтим і швидко в’яне.

Несприятливі погодні умови. Для огірків різкі перепади температури мають згубний характер. Тривале перебування культури в несприятливих умовах провокує пожовтіння листя і навіть її загибель.

Грибкові захворювання. Огірки, як і більшість інших овочевих рослин, бояться хвороб, спричинених грибковими бактеріями.

Брак сонця також має негативний вплив на здоров’я листя огірків.

Комахи-шкідники — попелиця, садовий жук та білокрилка висмоктують соки з рослин, що призводить до ослаблення, деформації та пожовтіння листя.

Дріжджове підживлення для огірків — простий спосіб отримати щедрий урожай

Таке просте добриво не лише живить рослину, а й підтримує її здоров’я, стимулює активне плодоношення та запобігає хворобам листя. Дріжджі містять вітаміни групи B, ферменти, амінокислоти та корисні мікроелементи, які прискорюють формування кореневої системи та зміцнюють рослину.

Як приготувати дріжджове добриво для огірків.

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Інгредієнти:

100 грамів свіжих дріжджів,

10 літрів теплої води,

велике відро для змішування.

Розкришіть дріжджі у теплу воду, ретельно розмішайте і залиште на годину, щоб розчин настоявся. Після цього суміш можна перелити у пляшку з розпилювачем чи використовувати для поливу, попередньо розбавивши водою у пропорції 1:5.

Перед застосуванням переконайтеся, що розчин має кімнатну температуру, щоб не завдати стресу рослинам.

Рекомендовано використовувати дріжджове підживлення один раз на два тижні упродовж усього періоду вегетації. Найкраще добриво працює навесні, коли огірки активно ростуть, і наприкінці літа — для посилення врожайності перед завершенням сезону.

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