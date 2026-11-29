Коли відкривати адвент-календар / © Unsplash

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Тим, кому дарують перед Різдвом адвент-календарі, певно, вкрай важко втриматися, аби не відкрити всі віконечка разом. Та науковці тривалий час сперечалися геть про інше — коли саме потрібно відкривати комірки в адвент-календарі: зранку чи ввечері. Вони змогли поставити крапку в суперечці.

Про це пише Daily Mail.

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Коли відкривати адвент-календарі: зранку чи ввечері

Люди також багато сперечалися в соцмережах щодо того, коли краще відкривати адвент-календар. Хтось вважає, що це потрібно робити зранку, аби заряджатися приємним настроєм на весь день, а комусь здається, що відкривати подарунки щодня потрібно саме ввечері, аби знайти щось приємне перед сном.

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Обидва підходи мають свої переваги, проте фахівці з психології, нутриціології та виробництва шоколаду дійшли спільного висновку: вечірній варіант усе ж має невелику перевагу.

«Я голосую за вечір, але з застереженням — лише якщо це дає вам те, чого ви з нетерпінням чекаєте. Крихітна шоколадка може подарувати два моменти задоволення: перший — коли ви згадуєте, що вона на вас чекає, і другий — коли нарешті відчиняєте віконце», — каже поведінкова науковиця докторка Гізер Маккі.

Вона також уточнила, що є певні докази того, що коротке очікування робить ласощі приємнішими в момент, коли ви їх нарешті куштуєте.

Цю думку підтверджують і в академічній психології. Автор книжки «Наука щастя: сім уроків доброго життя» професор Брюс Гуд пояснює, що саме передчуття нагороди працює як окреме джерело радості.

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«Існує чимало досліджень, які демонструють, що відкладання приємного досвіду може посилити загальне задоволення, оскільки саме очікування є джерелом приємних відчуттів», — зауважив дослідник.

Він додає, що завдяки накопиченню емоцій відтермінований сюрприз працює сильніше за миттєву винагороду.

Саме тому науковці переконані, що тим, хто з нетерпінням чекає на відкриття нового віконця в адвент-календарі, робити це слід лише ввечері, адже так радості буде більше.

Такої ж позиції дотримується і професор психології Університету Гартфордшира Річард Вайзман. Він також пропонує влаштувати експеримент — відкривати парні числа вранці, а непарні ввечері, і подивитися, коли ви відчуєте більшу радість від подарунків.

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Водночас ранкове відкривання календаря теж не є помилкою. Як зазначають професори Гуд і Вайзман, невелика приємність одразу після пробудження задає правильний емоційний тон і додає мотивації на кілька годин уперед.

Якщо ж оцінювати ситуацію з погляду фізіології та харчування, різниці майже немає, — вважає фахівець із харчової науки професор Гюнтер Кунле. Маленька цукерка чи шоколадка з адвент-календаря не зіпсує ваш сон. Але фахівець також вважає, що відкриття комірки ввечері подарує більше задоволення.

Адвент-календарі для тварин: коли їх варто відкривати

Якщо ви вирішили купити адвент для свого кота чи собаки, є кілька правил. Тут важливий не час доби, а правильна поведінка тварини, наголошує ветеринарка компанії Pooch & Mutts докторка Лінда Саймон.

«Замість того щоб просто давати ласощі у певний час, я б пропонувала їх тоді, коли улюбленець робить щось, чого ми його активно навчаємо — наприклад, ігнорує гучний шум надворі або спокійно вітає нового гостя. Я б заохотила хорошу поведінку словом-маркером на кшталт „Чудово!“, а потім одразу віддала святковий смаколик», — каже фахівчиня.

Подарунки: останні новини

Нагадаємо, потішити близьких подарунками на День святого Миколая можна без значних витрат. За суму до 300–500 гривень вдалим рішенням стануть святкові шкарпетки, ароматичні свічки, мило ручної роботи, книги, чашки чи невеликі аксесуари. Також із кількох якісних дрібниць, наприклад, чаю, кави, солодощів і листівки, легко сформувати тематичний комплект.

Якщо бюджет до 1000 гривень, можна звернути увагу на практичні та естетичні презенти: пледи чи аромадифузори для мами, термокружки або автоаксесуари для тата, настільні ігри чи блокноти для друзів, а для коханих — прикраси, парфумерні мініатюри чи сертифікати на спільне дозвілля.

Для дорожчих подарунків у межах 1000–3000 гривень, а також для тих, у кого «все є», найкраще підійдуть якісні гаджети, персоналізовані речі або подарунки-враження. Зокрема, це можуть бути квитки на концерти й вистави, сертифікати у SPA, дегустації, фотокниги зі спільними спогадами, вечеря в улюбленому закладі чи творчі й парфумерні майстер-класи.

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