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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
310
Час на прочитання
2 хв

Зранку холодно, вдень — спека: що носити на початку осені

Початок осені не означає, що час ховати сукні, шорти та футболки. Розповідаємо, як поєднувати літні речі з осінніми елементами, щоб комфортно пережити температурні перепади.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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Що носити на початку осені

Що носити на початку осені / © unsplash.com

З настанням вересня українцям не варто поспішати ховати легке вбрання у шафи. Головною проблемою початку осені є не стільки похолодання, скільки різка зміна температури впродовж доби: прохолодний ранок вимагає светра, спекотний день змушує роздягатися, а вечір знову приносить прохолоду. Як вдягатися в такі дні, щоб не мерзнути та не пітніти?

Про це пишуть «Новини Ю».

Що носити, коли зранку холодно, а вдень — спека

Стилісти закликають комбінувати літні речі з теплими деталями. Адаптуватися до мінливої погоди допомагають кілька практичних рішень. Зокрема, в’язаний жилет чудово зберігає тепло в ділянці тулуба і не перегріває так, як класичний светр, а комбінувати його можна з сукнями, сорочками чи футболками.

Також не варто ховати широкі шорти чи кюлоти — у поєднанні з легким об’ємним трикотажем вони залишатимуться актуальними ще протягом кількох тижнів.

Легкі сукні також можуть отримати «друге життя» у міжсезоння. Вбрання на тонких бретелях або мінісукні стилісти пропонують надягати поверх приталених сорочок чи тонких лонгслівів.

Популярним залишається й подіумний тренд — поєднання простої сукні з нейтральними прямими джинсами.

Що стосується верхнього одягу, то замість важких речей краще обирати жакети, сорочки зі щільної тканини або легкі куртки, які неважко носити в руках, коли температура повітря підвищується.

Експерти наголошують, що рання осінь триває недовго, тому купувати окремий гардероб на цей період недоцільно. Найбільш економне та зручне рішення — це багатошаровість.

Ви можете складати стильні комплекти одягу з літньої бази та осінніх елементів. Так набагато дешевше й легше підлаштуватися під примхи погоди без зайвих походів на закупи.

Які речі завжди будуть у моді

Нагадаємо, що мода змінюється щосезону, але базові речі з простим кроєм, якісними матеріалами і нейтральними кольорами залишаються актуальними десятиліттями. Стилісти радять не поспішати позбуватися старих речей, адже вони легко поєднуються як із класикою, так і з сучасними трендами.

Основу такого довговічного гардероба складають універсальний верхній одяг та взуття: класичний бежевий, сірий чи чорний тренч, жакет прямого крою, а також якісні шкіряні черевики або лофери, які роблять образ вишуканим і служать роками.

Доповнюють цей базовий список біла сорочка лаконічного крою, що доречна для офісу, свят чи повсякденності, а також темно-сині джинси прямого фасону, які личать кожному та гармонійно комбінуються з діловим або спортивним стилем.

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