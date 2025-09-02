ТСН у соціальних мережах

Зріст і успіх: нумерологи з’ясували, які люди завжди бачать світ в відтінках сірого, а які — йдуть до своєї мети

Нумерологія ґрунтується на силі чисел, тому вона відкриває цінні відомості про всі цифри, що тісно пов’язані з вашою сутністю.

Тетяна Мележик
Люди якого зросту більш успішні за нумерологією

Люди якого зросту більш успішні за нумерологією / © unsplash.com

Нумерологія — це наука про цифри, що розкривають таємниці світу і нашого життя. За її законами, зріст людини також несе важливі підказки про характер, здібності та життєвий шлях. Вирахувати своє нумерологічне число на основі росту дуже просто — достатньо знати точний показник свого зросту.

Наприклад, якщо ваш зріст — 166 см, складіть окремі цифри: 1 + 6 + 6 = 13.
Якщо отримали двозначне число, складіть його цифри ще раз: 1 + 3 = 4. Таким чином, ваше нумерологічне число за ростом — 4.

Тепер подивимося, що означає кожне число:

  • 1 — символ великої сили, як фізичної, так і розумової. Люди з цим числом долі зазвичай досягають успіху.

  • 2 — здатність бачити всі сторони ситуації. Власники цього числа розуміють, що світ не лише чорний і білий, а має безліч сірих зон.

  • 3 — творчість і створення нового. Водночас трійки можуть схильні до маніпуляцій задля власної вигоди.

  • 4 — справедливість та раціональність. Люди з цим числом завжди твердо стоять на землі та цінують порядок.

  • 5 — незалежність. П’ятірки не люблять, коли ними керують, і прагнуть самостійно ухвалювати рішення.

  • 6 — оптимізм і дружелюбність. Такі люди зазвичай оточені великою кількістю друзів та знайомих.

  • 7 — інтелект і впевненість у власній правоті. Сімки рідко визнають свої помилки.

  • 8 — цілеспрямованість і відповідальність. Люди з цим числом добиваються успіху завдяки старанності у роботі та повсякденних справах.

  • 9 — романтизм і відданість серцю. Дев’ятки — люблячі партнери та чудові батьки, які йдуть за покликом душі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

