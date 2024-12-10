Зробіть це — і пуансетія квітнутиме протягом усього сезону: догляд за рослиною в домашніх умовах

Пуансетія, яку ще в народі називають "Різдвяною зіркою", часто прикрашає будинки саме в сезон зимових свят. Однак щоб рослина квітнула в цей період, потрібно правильно за нею доглядати.

Пуансетія починає квітнути в природному середовищі після двох місяців короткого світлового дня (близько 10 годин). Ви можете створити у себе вдома штучні умови. Для цього фахівці дають кілька порад.

Насамперед ще від кінця вересня чи початку жовтня потрібно щодня прибирати горщик з рослиною з підвіконня до темного місця на 14 годин. Такий режим має тривати щонайменше 8 тижнів, щоб почалося формування бутонів.

До звичного догляду можна почати повертатися тоді, коли приквітники вже почнуть розкриватися.

Також дуже важливо правильно доглядати за рослиною під час самого періоду квітіння. Для цього дотримуйтеся таких правил.

Для поливання треба використовувати лише відстояну воду. Ґрунт потрібно зволожувати лише тоді, коли він уже наполовину висохне.

Раз на тиждень пуансетію важливо підживлювати добривом з високим вмістом калію, яке підтримуватиме активне квітіння. Якщо ви дотримуватиметеся таких простих рекомендацій, "Різдвяна зірка" подарує вам свої яскраві фарби саме на зимові свята.

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