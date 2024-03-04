Зробіть це навесні: підживіть яблуні такими "вітамінами" — і на великий урожай не доведеться чекати

Прийшов час підгодовувати плодові дерева в своєму садку. Якщо вчасно забезпечити їм правильне харчування, урожай буде великим, а смак плодів — ще кращим.

Під час закладання молодого саду, в лунки слід вносити мінеральні добрива і перегній. Такого запасу деревам вистачить на кілька років. Але, щойно молоді яблуні почали плодоносити, потрібно додати до "меню" підживлень вітаміни.

В березні, на початку сезону, дерева активно поглинають азот, який потрібен їм для зростання нових пагонів та листя. Його радять вносити, як тільки почали розкриватися бруньки. Комплексне харчування потрібно вводити у період квітіння. Особливо важливими є мікроелементи:

бор — для зав'язування плодів;

кальцій — гарне формування зав'язі;

калій — для покращення смаку плодів, адже він стимулює накопичення цукру.

Калійні підживлення додатково підвищують стійкість дерев до різних захворювань, забезпечують визрівання пагонів. Вносити їх рекомендують у період наливання плодів.

Які добрива вносити навесні під яблуні

Чим обробити яблуні навесні від шкідників і хвороб / Фото: Pexels

Існує кілька способів підживлення фруктових дерев. Зазвичай садівники використовують сухі чи рідкі добрива. Найчастіше під стовбур яблуні розсипають мінеральні добрива, зокрема азотні (карбамід, аміачна селітра, комплексну нітроаморфоску). Також досить популярним підживлення є деревний попіл, який є джерелом калію, кальцію та фосфору. А для розкислення ґрунту використовують доломітове борошно.

Мінеральні добрива також закладають в ґрунт за допомогою сапки. На одне пристовбурне коло витрачають приблизно 1 ст. ложку добрива на 1 кв. метр землі. При внесені азотних добрив не забувайте враховувати, що аміачна селітра дасть швидший ефект, ніж, наприклад, нітратний азот, який засвоюється лише за температури прогрівання ґрунту до +10 °С. Карбамід же почне діяти тільки після того, як земля прогріється до +15 °С.

Ще один популярний спосіб внесення добрив — мульчування. Плодові дерева багато поживних речовин збирають саме з ґрунту. Тому їхній обсяг потрібно щороку поповнювати. Тут можна використовувати не лише мінеральні добрива, але й перегній, який містить усі необхідні мікро- і макроелементи.

Органіка живить дощових черв'яків, а тому ґрунт стає більш родючим, його структуру покращується. Можна використовувати і компост: солома, тирса, сіно, опале листя. Поступово він розкладеться і перетвориться на родючу землю.

Чим обробити яблуні навесні від шкідників і хвороб: рідкі добрива

Рідкі добрива дають швидший результат, адже дерево миттєво засвоює таке харчування. Для кореневого підживлення можна використовувати будь-яке водорозчинне добриво. Його вливають під корінь кілька разів, даючи рідині увібратися. Особливо корисною для яблуні буде кальцієва селітра, яка потрібна для формування плодів. В разі дефіциту кальцію відбувається опадання зав'язей.

Зручно вносити у рідкому вигляді комплексні добрива. В таких зазвичай міститься повний раціон харчування плодових дерев. Можна вносити і розчинений у воді попіл. На одне відро води беріть 2 склянки цього компоненту. А якщо додати до розчину ще 1 л 9% столового оцту, то добриво стане ще ефективнішим.

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