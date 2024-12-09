Зробіть це перед Новим роком, щоб залучити гроші і добробут: дієвий ритуал з корицею

Езотерики стверджують, що існують певні ритуали, які допомагають нам притягнути в життя гроші. Наприклад, ви можете звернути увагу на корицю.

Про те, як залучити добробут, розповідає видання Gazeta.pl.

Ті, хто вже давно займається езотерикою, добре знають, що кориця — це саме та спеція, яка досить часто використовується для посилення грошового потоку, а також допомагає створити такий собі бар'єр для відбивання негативу. Щоб залучити фінансовий успіх, з нею готують різноманітні страви, додають до вранішньої кави.

Дехто радить мити підлогу водою з корицею, щоб поліпшити бізнес та будь-які справи, що пов'язані з грошима. А якщо ви чекаєте на важливий дзвінок, то під телефон потрібно насипати дрібку меленої ароматної спеції. Тоді повідомлення від партнерів по бізнесу прийде набагато швидше.

За допомогою кориці також можна захистити свою оселю від негативних людей, які бажають вам зла. Просто повісьте над дверима рівно дев'ять паличок спеції, які потрібно перев'язати мотузкою. Можете додатково насипати чи покласти корицю на всіх підвіконнях і біля самих дверей. Це підсилить "щит".

А ось, якщо покласти одну паличку кориці в гаманець, то у вас ніколи не буде жодних проблем з фінансами. Гроші просто самі будуть текти у руки. Езотерики стверджують, що успіх дуже полюбляє цей пряний запах.

Кориця здавна вважається спецією, яка допомагає позбутися застою, який і заважає вам добитися успіху. Якщо ви хочете залучити в своє життя більше грошей, то в Новий рік слід провести один простий ритуал.

Візьміть пару взуття, яку ви найчастіше носите. Це можуть бути чоботи, черевики, кросівки тощо. Ретельно натріть їх корицею і ще й насипте трішки спеції всередину. Потім взуйте і походіть хоча б день. Ви привабите гроші, добробут і поліпшите своє фінансове становище.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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