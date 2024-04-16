Зробіть це, щоб отримати великий урожай солодких ягід: чим підживити черешню під час квітіння

Навесні у саду дуже багато турбот. Потрібно обрізати після зими дерева та кущі, побілити їх, обробити від шкідників та хвороб. Якщо на вашій ділянці росте черешня, не забудьте внести добрива під час квітіння, щоб отримати великий урожай ягід.

Саме у період квітіння, а це квітень-травень, потрібно провести перше підживлення черешні навесні. Вносити добрива необхідно під дерево там, де у нього розташовується основне коріння, на відстані 1-1,5 м від стовбура. Викопується невелика траншея, яку спочатку добре поливають водою.

Для підживлення вам потрібно взяти піввідра (5-6 л) нерозбавленого коров'ячого гною (коров'яку). Розвести водою до повного відра і полити у траншею. Добрива з азотом у суху землю в жодному разі не лиємо. Інакше коріння може отримати сильний опік.

Не забувайте і про друге підживлення. На цей раз вже вносяться калійні добрива. Ним дерево потрібно підживлювати тоді, коли черешня готується до плодоношення.

Знову ж викопується траншея на відстані 1-1,5 м від стовбура, в яку засипається деревна зола. На 1 дерево спеціалісти радять брати не менше 0,5 кг. Коли підуть дощі вона поступово буде вбиратися у землю, підгодовуватиме дерево.

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