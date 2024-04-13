Зробіть це, щоб притягнути у своє життя гроші — народні прикмети і повір'я

Насамперед, наші пращури радили завжди перераховувати купюри перед тим, як покласти їх до гаманця. Вважалося, що тоді грошам "не буде ліку".

Фінанси не "прийдуть" у занедбаний гаманець чи рвану кишеню. Тому в давнину вірили, якщо у кишені дірка, то з неї будуть "витікати" кошти. Також існувало повір'я, що до бідності веде і порожній гаманець. Останню купюру чи монету ніколи не віддавали, а залишали всередині, щоб вона приносила більше грошей.

Щоб у домі водилися гроші, заборонялося виносити сміття після заходу сонця, а також намагалися у цей час доби не віддавати борги. Останнє радили робити лише вранці. Щоб дім не покинула "грошова удача" за будь-яку подаровану річ (кошеня, цуценя, рослину) давали одну монету.

Щоб привернути в дім гроші не змітали крихти зі столу долонею. Наші пращури вірили, що це вірний шлях до голоду і бідності.

Чужакам не давали в борг хліб чи сіль. Існувало повір'я, що разом з ними віддаєте і фінансове везіння. Щоб боргове ярмо не затягувалося на довгі роки, ніколи не давали у борг кошти у понеділок. Також не просили гроші цього дня.

Під час застілля на столі в жодному разі не можна залишати пусті пляшки — це веде до нещастя і злиднів.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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