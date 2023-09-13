Зробіть це в саду – і яблуні легко переживуть зиму: рекомендації професійних садівників

Чим і коли потрібно підживити яблуні та груші в саду, щоб вони перезимували і дали гарний урожай.

Професійні садоводи відзначають, що підживлення яблунь та груш восени дуже важливе для отримання великого врожаю та стійкості плодових дерев до зимових холодів.

Чим восени підживити яблуні, щоб вони легко перенесли зиму?

Основне підживлення добривами відбувається на початку весни, коли застосовують селітру та азотно-фосфорно-калійне добриво. У квітні, після побілки стовбурів, потрібно полити пристовбурні кола настоєм з органічних добрив. Тоді дерево добре росте і утворює пишну зелену масу. А вже восени краще обмежитися мінеральним підживленням.

Кожного року на початку осені яблуні необхідно підживлювати сірчанокислим калієм. Осінні добрива не містять в собі азоту, бо вони повинні сприяти підготовці плодових дерев до зимових холодів. Також вони допомагають молодому гіллю зміцнити свою кору, щоб легше перенести зиму.

Як правильно вносити добрива восени?

Мінеральні та органічні добрива слід додавати в пристовбурові кола, оскільки органіка обпікає коріння плодових дерев, тому вона повинна розкластися. Є кілька правил підгодівлі яблунь:

Для тих яблунь, що дають плоди не перший рік, рекомендують переміщення добрив у викопані лунки по периметру крони. Аби зменшити надмірну кислотність ґрунту, потрібно додавати 400 грамів вапна чи крейди. Після підгодівлі дерев добривами корисно мульчувати пристовбурні круги сипучою органікою: перегноєм чи компостом. Удобрення колонних яблунь осінню не проводиться.

Коли потрібно підживлювати яблуні та груші, щоб вони добре пережили зиму?

Осінній календар для підживлення плодових дерев такий:

У вересні необхідно вносити сірчанокислий калій з розрахунку 30 грамів на один метр квадратний пристовбурового кола. Або можна підгодувати груші та яблуні комплексним осіннім добривом, лише потрібно дотримуватися дозування, вказаного на упаковці. Ще на вересневе підживлення підійде монофосфат калію: 15 грамів на 10 літрів води. Десять літрів розчину з розрахунку на один квадратний метр.

У жовтні безпосередньо внесенням добрив не займаються. Середина осені призначена для поливу, щоб зарядити коріння достатньою кількістю води. А після поливу потрібно зробити мульчування ствольних кіл компостом чи перегноєм. Щоб навесні під час танення снігу ця мульча стала додатковим підживленням для яблунь та груш.

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