Зробіть це із залишками лимону, щоб вони не сохли і не пліснявіли тижнями: простий, але хитрий трюк

Лимони є практично в кожному холодильнику. Ми додаємо їхній сік у страви, готуємо з ними ароматний чай або просто їмо з цукром чи медом. Однак, на жаль, вони не завжди зберігаються довго. Часто через кілька днів після купівлі лимони починають сохнути, втрачають пружність або покриваються пліснявою. Проте досвідчені господині знають, як подовжити їхню свіжість на значно більший час.

Почнемо з того, як правильно вибирати лимони. Під час купівлі звертайте увагу на шкірку – вона повинна бути гладкою, без коричневих плям або пошкоджень. Якісний лимон також має приємний, яскраво виражений аромат. А тепер найважливіше – як зберегти лимони свіжими на якомога довший час.

Один із найефективніших методів – це використовувати звичайну газету. Просто загорніть кожен лимон у газетний аркуш, і він залишатиметься сухим, без зайвого конденсату. Газета добре поглинає надлишкову вологу, створюючи для лимона оптимальні умови. Тепер перейдемо до важливого питання – як зберігати залишки лимона.

В такому разі найкраще використовувати вощені серветки, якими вже давно користуються по всьому світу. Вони покриті парафіновим воском, який абсолютно безпечний для їжі. Просто оберніть залишки лимона серветкою – і вони збережуть свою свіжість набагато довше.

Вощені серветки підходять не тільки для лимонів. Їх широко використовують для зберігання різних продуктів: ковбас, сиру, овочів, фруктів та навіть м'яса. Основна перевага таких серветок – їх можна використовувати кілька разів, на відміну від пергаменту або фольги. Просто промийте їх, дайте висохнути – і вони знову готові до використання.

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