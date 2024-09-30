Зробіть цю просту процедуру перед тим, як варити пшоно — і крупа не буде гірчити: секрет кулінарів

Усі добре знають, що перед приготуванням пшоняну крупу потрібно ретельно промити окропом до прозорості води. Він добре прибирає гіркоту і змиває з пшона все зайве. Однак, є ще одна важлива процедура, про яку часто забувають.

Хоча промивання пшона окропом — це дійсно дієва порада, проте досвідчені кулінари добре знають, що прибрати зайву гіркоту можна лише попереднім обсмажуванням крупи на сухій сковороді.

Головна відмінність пшона від інших круп, які можуть без проблем зберігатися рік чи два, полягає в тому, що воно дуже швидко злежується і починає гірчити. Прибрати неприємну гірчинку можна лише попереднім обсмажуванням, особливо, якщо крупа вже лежить досить давно.

Зрозуміло, що перед обсмажуванням потрібно ще додатково прибрати з пшона все сміття. Тому промивати крупу все-таки дуже важливо. Але це ви можете робити і в холодній воді.

Також, щоб пшоняна каша точно не гірчила, кулінари радять готувати її не на воді, а на молоці. Тоді страва виходить дуже ніжною.

Спочатку варіть пшоно у воді до напівготовності. Потім рідину злийте, а до крупи долийте молоко та варіть вже до повної готовності, поки вона не загусне.

Якщо вам все ж подобається каша на воді, тоді обов'язково змініть її в середині варіння. Не забувайте, що рідини не повинно бути надто багато, інакше ваша каша вийде надто рідкою і вам доведеться виправляти неприємну ситуацію.

Щоб приготувати розсипчасту пшоняну кашу, потрібно дотримуватися пропорцій на 1 склянку крупи — 2 склянки води.

Не поспішайте прибирати кришку з каструлі, коли каша вже готова. Вимкніть плиту, закутайте каструлю рушником і залишіть на півгодини. Каша настоїться, її структура і смак значно покращаться. Якщо готуєте в мультиварці, то обов'язково увімкніть режим "Нагрівання" на 30 хвилин.

Читайте також: