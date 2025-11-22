Зробіть кілька простих трюків з меблями у кімнаті і гарантовано стане тепліше - ви здивуєтеся

Опалення. / © pixabay.com

Осінь і зима – це час, коли ми особливо цінуємо тепло дому. Іноді навіть з включеним опаленням та теплими радіаторами у кімнаті відчувається холод. Цьому є причини, які на перший погляд можуть здатися дрібницями. Втім, саме через них “втікає” тепло.

Які ж прості трюки збережуть тепло в кімнаті, повідомляє ресурс RMF24.

Найпростіший і абсолютно безкоштовний спосіб зберегти тепло у вашій спальні – пересунути ліжко. Просто поставте його біля внутрішньої стіни, подалі від вікон та дверей. Зовнішні стіни більш схильні до втрат тепла. Натомість внутрішні - краще ізолюють і підтримують стабільну температуру.

Також не варто закривати радіатори меблями, бо блокування потенційного джерела тепла – це погана ідея.

Якщо у вас підлога не з підігрівом, подумайте про те, щоб постелити килим. Він забезпечить додатковий шар ізоляції, запобігаючи витоку тепла через підлогу.

Ще один безкоштовний спосіб зберегти тепло у спальні – це правильно використовувати штори. Експерти рекомендують закривати їх одразу після заходу сонця. У цю пору доби температура на вулиці різко падає, а тому тепло зсередини може почати виходити через вікна.

Експерти кажуть, що важкі штори з вовни, оксамиту або флісу найбільш ефективно блокують холодне повітря.

Герметичність вікон і дверей також дуже важливі для збереженні тепла, яке сильно виходить через невеликі протікання. Варто ретельно перевіряти наявність протягів навколо віконних рам, дверей, плінтусів і навіть підлогових дощок.

Також тримайте двері до невикористовуваних кімнат зачиненими, щоб сконцентрувати тепло там, де воно найбільше потрібно. Крім того, використовуйте герметики для дверей, які будуть ефективно блокувати проникнення холодного повітря під двері.

Експерти наголошують, що належне закриття вікон, герметизація протягів та закриття дверей до холодних кімнат – все це дрібниці, які не потребують фінансових витрат. Втім, вони можуть значно покращити ваш комфорт в осінні та зимові місяці.

