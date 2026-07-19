Зробіть лише одну процедуру кущами лаванди у липні і вона тішитиме вас не один сезон

Лаванда / © Credits

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Лаванда - окраса будь-якого квітника, а ще її особливий аромат заспокоює та розслабляє. Цей вічнозелений чагарник цвіте від червня до жовтня. І важливою частиною догляду за нею є регулярне обрізування воно допомагає зберегти кущ компактним, пишним і стимулює ріст молодих зелених пагонів.

Детальніше про процедуру обрізання лаванди — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Обрізання кущів дуже добре сприяє її росту та цвітінню, а ще — контролювати їхню форму. Втім, дуже важливо робити це правильно — двічі на рік.

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Коли обрізати лаванду

Основне обрізування проводять навесні. Після того як мине загроза сильних морозів і з’являться молоді пагони, стебла вкорочують, залишаючи над дерев’янистою частиною хоча б одну-дві пари зеленого листя. Це стимулює ріст нових пагонів і не дає кущу надто витягуватися.

Після завершення цвітіння, у липні, рекомендується ще раз підрізати кущ, але вже значно легше — приблизно на третину довжини пагонів. Така процедура допомагає рослині зберегти охайну форму, запобігає надмірному дерев’янінню стебел і сприяє закладанню більшої кількості квіткових бруньок на наступний рік. Саме це обрізування допомагає рослині зберегти красиву форму та рясно цвісти наступного сезону.

Як обрізати лаванду в липні

Садівники застерігають від поширеної помилки — обрізати кущ до «старої» деревини або нижче не можна. Адже лаванда майже не утворює нових пагонів із дерев’янистої частини стебел. Після такого обрізування рослина довго відновлюється, а в окремих випадках може навіть загинути.

Садівники радять дотримуватися правила 1/3. Це — метод обрізки лаванди, що передбачає обрізання нових пагонів на 1/3 їхньої довжини.

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Перш за все, використовуйте продезінфіковані секатори, аби запобігти перенесенню будь-яких мікробів на кущ. Крім того, це дозволить зрізаним ділянкам швидко загоїтися.

Перший крок — видалити зів’ялі квіткові головки. Це слід робити трохи вище перших зелених листків. Потім можна вкоротити молоді зелені пагони на третину їхньої довжини. Старіші екземпляри з добре розвиненою кореневою системою можна вкоротити до половини. Під час обрізки слід підтримувати кулясту форму. Це дозволить сонячному світлу проникати всередину куща.

Удобрення лаванди у липні

У липні, після завершення цвітіння та обрізування, лаванду можна підживити, щоб вона швидше відновилася і заклала квіткові бруньки на наступний сезон. У цей період важливо уникати добрив із високим вмістом азоту, які стимулюють ріст листя на шкоду цвітінню.

Для підживлення найкраще підійдуть:

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монофосфат калію — одне з найкращих добрив після цвітіння, яке містить фосфор і калій, що зміцнюють кореневу систему та допомагають рослині підготуватися до наступного сезону;

сульфат калію — підвищує посухостійкість і зміцнює пагони;

добрива для квітучих рослин із низьким вмістом азоту та підвищеним вмістом фосфору й калію;

деревний попіл — натуральне джерело калію та кальцію; його можна розсипати тонким шаром навколо куща або приготувати настій для поливу.

Цвітіння лаванди восени

Обрізка лаванди влітку збільшує шанси куща знову зацвісти восени, бо він не витрачає енергію на утворення насіння, а тому може присвятити її розвитку нових пагонів і суцвіть. Однак, наголошують садівники, все залежить від сорту лаванди та догляду за нею.

Обріжте кущі одразу після літнього цвітіння та забезпечте рослину достатньою кількістю води, захищаючи її від надмірного поливу та тривалої нестачі води. Важливо забезпечити їй багато сонця.

Хоча лаванда найкраще росте на бідному ґрунті, невелика кількість добрива може збільшити ймовірність повторного цвітіння. Зокрема, якщо земля занадто кисла, то можна додати трохи доломітового борошна або садового вапна.

Якщо лаванда знову зацвіте, то не так рясно, як першого разу, але все одно прикрасить сад своїми крихітними фіолетовими квітами.

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Нагадаємо, ми писали про те, як зберегти красиву форму куща лаванди та запобігти здеревʼянінню і витягуванню.

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