Зробіть лише одну процедуру кущами лаванди у серпні і вона тішитиме вас не один сезон

Лаванда. / © Associated Press

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Лаванда - не лише окраса квітника. Її особливий аромат заспокоює та розслабляє, а також діє як магніт для бджіл і метеликів. Лаванда - вічнозелений чагарник, який цвіте від червня по жовтень. У серпні варто обрізати її. Завдяки цій простій процедурі вона розростатиметься і буде звісти не один сезон.

Детальніше про процедуру обрізання лаванди - читайте у нашому матеріалі.

Щоб рослина радувала рясним цвітінням щосезону, їй потрібно у цьому допомогти. Обрізання кущів дуже добре сприяє її росту та цвітінню, а ще - контролювати їхню форму.

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Коли обрізати лаванду?

Перше обрізання слід проводити одразу після посадки. Якщо лаванда вже деякий час росте у вашому саді, то процедуру треба робити кілька радів: навесні, влітку та восени. Весняну обрізку найкраще проводити в кінці березня, а літню — у липні та серпні. Якщо лавандовий кущ необхідно обрізати ще й восени, найкраще зробити це в середині вересня.

Літнє обрізання лаванди слід проводити від липня до вересня - під час сезону цвітіння. Треба обрізати зів'ялі суцвіття та стебла без листя. Це стимулюватиме рослину до повторного та рясного цвітіння. Однак лаванду не слід обрізати занадто низько, бо можна пошкодити судинні пучки. Це може призвести до хвороб куща.

Осінню обрізку слід проводити, якщо її не було зроблено до кінця березня. Восени обов'язково робити це в теплий, сухий день. Чим пізніше ви обріжете рослину, тим більш схильною вона буде до хвороб і пошкоджень. Видаляйте молоді, зелені пагони, а не здерев'янілі стебла.

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