Гортензії. / © unsplash.com

Реклама

Гортензії — гарні літні квіти. Перед початком справжніх холодів садівникам варто виконати просте завдання, яке допоможе рослині пережити зиму.

Яку процедуру зробити з кущами гортензій, щоб вони гарно пережили зиму, повідомляє ресурс Creek Gardens.

Обрізання відцвілих квітів гортензій допоможе підтримати їхнє здоров’я. Завдяки цьому вони спрямовуватимуть свою енергію на інші завдання, як-от вирощування міцніших коренів і гілля. Зів’ялі квіти можуть накопичувати значну кількість вологи, яка може провокувати появу цвілі та інших грибкових захворювань.

Реклама

Якщо ви зараз приділите кілька хвилин видаленню сухих квітів, це зменшить ймовірність зараження гортензій та зробить рослину сильнішою і здоровішою напередодні зими.

Окрім того, завдяки цій простій процедурі кущі гортензій матимуть кращий вигляд навесні, адже добре підготовлена ​​рослина восени з більшою ймовірністю дасть більші квіти наступного року.

Як обрізати гортензії

Обрізання відмерлих квітів неймовірно просте і займе лише кілька хвилин. Зазвичай зів’ялі суцвіття мають коричневий і сухий вигляд.

Використовуйте ножі, щоб зрізати стебло трохи вище здорового листя. Переконайтеся, що зрізаєте лише зелене м’яке стебло, а не товсті, міцніші частини рослини.

Реклама

Нагадаємо, ми писали про те, коли садити тюльпани восени для весняного цвітіння. Правильне садіння цибулин у ґрунт зараз гарантує, що рослини будуть міцними й повноцінно цвістимуть.